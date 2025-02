L’academy dei talenti di Zcs. Obiettivo: formare i giovani

Terranuova Bracciolini si prepara ad accogliere, a partire dal prossimo aprile, la nuova edizione della ZCS People Academy, il percorso formativo promosso dal più grande network Zucchetti Top Partner HR. L’iniziativa, ideata da ZCS People, riunisce le competenze di Zucchetti Centro Sistemi e delle aziende partner HRZ, Alpha Sistemi, HRS e Terasoft, con l’obiettivo di formare e inserire giovani talenti appassionati di tecnologia e digital transformation nel settore delle risorse umane.

La ZCS People Academy nasce con l’intento di rispondere alla crescente domanda di professionisti qualificati nel campo della digitalizzazione dei processi HR, della gestione clienti e del lavoro di squadra. Il percorso, strutturato in quasi 500 ore di formazione, con lezioni che si terranno all’interno del Palazzo della Tecnologia, offre ai partecipanti la possibilità di acquisire competenze specifiche e di alta specializzazione sulle soluzioni software Zucchetti HR, tra le più utilizzate in Italia.

"L’innovazione e la digitalizzazione hanno subito un’accelerazione significativa negli ultimi anni, richiedendo competenze sempre più aggiornate e specialistiche" – afferma Chiara Bernini, CFO di Zucchetti Centro Sistemi SpA e membro del Board Direttivo di ZCS People. "Abbiamo deciso di strutturare un percorso di formazione gratuito che permetta ai giovani di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro".

Dopo il successo delle edizioni di Milano e Treviso nel 2024, che hanno portato all’inserimento di nuovi talenti all’interno del gruppo, l’edizione 2025 dell’Academy offrirà a 20 giovani del Valdarno l’opportunità di diventare HR Application & Digital Consultant, figure chiave nella digitalizzazione delle imprese.

Il percorso formativo sarà articolato in due fasi distinte. Nella prima parte, i partecipanti seguiranno tre settimane di lezioni in aula, durante le quali verranno approfondite tematiche fondamentali come l’approccio ai progetti digitali e le principali aree delle Human Resources (gestione presenze, trasferte, organigramma, paghe, scadenziari, turni, ecc.). "Nella seconda parte del percorso, ci sarà un approfondimento su ogni modulo con formazione in aula e on the job, per permettere ai partecipanti di applicare immediatamente quanto appreso" – spiega Andrea Sanchirico, Innovation Manager & Talent Development HRZ – ZCS People. "I docenti saranno esperti del settore a livello nazionale, con il contributo diretto della casa madre Zucchetti, che offrirà esercitazioni pratiche e proposte formative mirate."

Ogni partecipante sarà affiancato da un tutor aziendale, che guiderà il processo di apprendimento e crescita professionale. Inoltre, verranno utilizzati strumenti di valutazione delle competenze tecniche e delle soft skills. "La nostra Academy nasce per colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro qualificata" – sottolinea Isabella Marini, HR Operation Manager di ZCS People – team Terranuova Bracciolini. "Cerchiamo giovani motivati, curiosi, pronti ad affrontare sfide complesse e capaci di pensare in modo innovativo."

Le selezioni sono aperte a laureati e diplomati in discipline informatiche, economico-statistiche e umanistiche, con una forte passione per la tecnologia, la consulenza e ottime capacità relazionali e comunicative. Le candidature possono essere inoltrate attraverso il link ufficiale di ZCS People.