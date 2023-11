Laboratorio di teatro da record al liceo Petrarca: ragazzi stregati

Un laboratorio di teatro da record al Liceo Classico e Musicale "Petrarca". Il progetto è tenuto dall’associazione culturale Noidellescarpediverse che, per il trentunesimo anno consecutivo, ha rinnovato il proprio impegno all’interno dell’istituto cittadino per favorire l’educazione e la formazione all’arte teatrale nelle giovani generazioni come strumento di espressione, socializzazione, apprendimento e conoscenza di sé stessi. Il nuovo anno del laboratorio ha preso il via con il coinvolgimento di ottantuno alunni, circa il 12% del totale degli studenti del Liceo "Petrarca" (la miglior percentuale dal 1993 a oggi), andando a confermare una proposta ormai attesa e partecipata che troverà compimento nella messa in scena di veri e propri spettacoli in teatro. Il progetto è curato dal regista Riccardo Valeriani dei Noidellescarpediverse e proporrà un percorso progressivo in più fasi per mettersi alla prova e interiorizzare le diverse dinamiche del palcoscenico. Gli ottantuno iscritti, divisi in più gruppi omogenei, saranno accompagnati tra giochi e esercizi dedicati alla conoscenza di sé, all’improvvisazione, alla mimica, all’utilizzo della voce e dello spazio, arrivando infine a un lavoro specifico per l’interpretazione e la riscrittura dei testi dei grandi autori di ieri e di oggi da mettere in scena. L’autore e attore Samuele Boncompagni contribuirà infine alla rappresentazione degli spettacoli di fine laboratorio con cui gli allievi vivranno le emozioni di esibirsi davanti a un vero pubblico all’interno di una rassegna in programma nel maggio del 2024. "Il laboratorio del Liceo "Petrarca" rappresenta un unicum sul territorio nazionale - commenta Boncompagni, - come longevità, partecipazione e offerta didattica, andando a rinnovare uno dei progetti di maggior successo per l’educazione teatrale all’interno delle scuole. Stiamo inoltre avviando una collaborazione con i docenti del Liceo Musicale per tornare a mettere in scena una produzione comune tra musica e teatro".