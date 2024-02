Laboratori d’arte e cultura al via, con l’Associazione Ezechiele

Un ricco programma di laboratori è quello che l’associazione culturale Ezechiele aps diretta da Andreina Giorgia Carpenito propone nel primo semestre del 2024 sia a Pergentino Spazio delle Arti, sia al Mosaico di Andreina Centro Polivalente delle Arti. Le attività per bambini e adulti si svolgeranno ogni settimana fino a giugno, prendendo in esame varie discipline. Pergentino Spazio delle Arti di via Cavour 188, ad Arezzo, è ubicato nell’ex oratorio dei Ss. Lorentino e Pergentino. Dalla fine del 2023 la sua gestione è stata affidata dalla Fraternita dei Laici ad Ezechiele aps, che lo utilizza come luogo privilegiato e centrale per svolgere molti dei suoi corsi. Tutti i martedì, dalle 21 alle 22,30, la dottoressa Enrica Cappietti curerà il laboratorio "Lis. Lingua dei segni italiana" per insegnare il sistema codificato di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti del corpo utilizzate per comunicare principalmente dalle persone sorde. Tutti i mercoledì, dalle 17 alle 19, il giornalista Marco Grosso proporrà "Creazione di una rivista autoprodotta". Con questo laboratorio il partecipante acquisirà le competenze necessarie per progettare e realizzare una propria rivista. Sempre il mercoledì, dalle 21 alle 22,30, la cantante Sabrina Morante proporrà "CantiAmo", un laboratorio teorico e pratico sulla voce. Tutti i giovedì, dalle 10 alle 11,30, il maestro Massimo Nasorri sarà docente del laboratorio "Musica dell’eterna giovinezza". Il giovedì, dalle 21 alle 22,30, la prof. Simona Arrighi proporrà l’"Arteterapia". Tutti i venerdì, dalle 15 alle 16, la professoressa Anna Steiner curerà il laboratorio "Disegno, mosaico, pittura" riservato a ragazzi diversamente abili. A seguire, la docente proporrà corsi di lingue per ragazzi e adulti. Dalle 17 alle 19, Andreina Giorgia Carpenito curerà il laboratorio "Mosaico trencadis, paste di vetro". Poi il programma al Mosaico di Indicatore: "Disegno, grafica, pittura", "Arteterapia", "Mosaico", "Inglese", "Tedesco". Info: [email protected] 3471891946.