La vita degli elfi. Lo spettacolo a Spazio Seme

Domani sabato 28 dicembre alle 17,30 a Spazio Seme in via del Pantano ad Arezzo va in scena La vita degli elfi. Uno spettacolo teatrale per bambini e adulti che racconta la giornata tipica degli elfi: la loro casa, i mestieri, il cibo, le abitudini. Gli elfi appartengono alla tradizione folkloristica nord europea e sono creature dotate di poteri magici, guardiani e protettori del mondo vegetale e animale.

Lo spettacolo è nato per raccontare con parole e movimenti l’importanza della natura e i suoi elementi. E’ un’esperienza nella quale riconoscere la nostra connessione con la natura. Un viaggio senza tempo all’interno del bosco, dove ogni giorno si vive con semplicità e amore per le piccole meraviglie "Chiudendo gli occhi immagino un mondo tutto mio: fate, gnomi, folletti e unicorni vivono felici sotto l’arcobaleno. Un mondo pieno di amore attende di essere ancora scoperto, un mondo fantastico pieno di meraviglie" dice Gabriele Carpinteri.

Interpreti: Consuelo Pacheco e Leonardo LambruschiniVoce narrante: Francesco BottiScenografie: Gianni BruschiBiglietto: 10 euro adulti - 8 euro ridotto bambini e possessori di SemeCardInfo: [email protected] – 3383366049.