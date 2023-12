La violoncellista Erica Piccotti con l’Ort

La giovane violoncellista Erica Piccotti, figura di spicco nel mondo della musica classica dalla distinta personalità musicale, acclamata per la sua eccellenza artistica e tecnica impeccabile, torna ad esibirsi con l’Orchestra della Toscana diretta dal direttore principale Diego Ceretta, in un tour di sette concerti per festeggiare il Natale in altrettanti prestigiosi teatri fra Toscana ed EmiliaRomagna. Affermatasi giovanissima nel panorama musicale internazionale come una delle più promettenti violoncelliste della sua generazione, la carriera di Erica Piccotti, classe ’99, è costellata di successi e riconoscimenti internazionali, a partire dall’esordio concertistico a soli 13 anni a Montecitorio per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma: un percorso artistico sintesi di dedizione e passione che poggiano su un indiscusso talento artistico. Il repertorio di Erica Piccotti spazia dalle composizioni classiche e barocche ai pezzi contemporanei, dimostrando la sua versatilità e profonda comprensione della musica. La nuova tournée con l’Ort, che inizia stasera alle 21 dal Teatro Signorelli di Cortona per concludersi la Vigilia di Natale al Teatro Verdi di Firenze, è l’occasione non solo di ammirare lo stile unico di Erica Piccotti, ma anche la possibilità di riconoscere il ruolo vitale dell’Orchestra della Toscana nel sostenere la musica classica in Italia e nel promuovere i giovani talenti emergenti.