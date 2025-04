La tradizione si rinnova anche a Montecchio Vesponi con la processione della Madonna Addolorata

Arezzo, 10 aprile 2025 – Come da tradizione ritorna la Processione della Madonna Addolorata a Montecchio Vesponi.

L’appuntamento è per questo venerdì 11 aprile alle 21 con partenza dalla Chiesa di San Biagio. La tradizionale e suggestiva iniziativa si snoda per le strade dell’attiva frazione e prevede sette scenografici quadri, animati dai tanti parrocchiani, oltre 50, che rappresentano la passione di Gesù Cristo.

Il percorso prevede, come detto, la partenza dalla Chiesa per poi dirigersi verso il “burroncino”, “doccia” e attraversamento Strada Regionale 71, via Schiatti e ritorno. La processione di Montecchio Vesponi richiama moltissimi fedeli provenienti anche da dai paesi limitrofi.

E quella di venerdì, è la prima processione di Don Giovanni da parroco della Chiesa di Montecchio che ha da poco “festeggiato” il primo anno di presenza, appunto, a Castiglion Fiorentino. “Sono stato accolto molto bene da tutti i parrocchiani con i quali si è instaurato un buon rapporto di collaborazione” dichiara Don Giovanni.

Ad una settimana di distanza dalla “Via Crucis”, organizzata dalla parrocchia della Madonna del Rivaio proseguono, quindi, i tradizionali riti delle processioni pasquali.

“Le processioni affondano le loro radici nella tradizione castiglionese, da sempre care a tutti i cittadini, ma anche un forte richiamo anche per i turisti che in questo periodo hanno modo di assistere ad un evento unico e tra i più suggestivi” conclude Alessandro Concettoni, assessore alle Parrocchie, Terzo Settore e Volontariato.