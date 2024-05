La tentazione di Jova. L’ospitata a Cortona con Alfa, Clara e Achille legata all’infortunio

Jovanotti salirà ancora sul palcoscenico musicale del Cortona Comics insieme a Clara, Achille Lauro e Alfa? La speranza dei fan è altissima. Dopo la seppur breve comparsata dello scorso anno a fianco di Tananai, la speranza che anche quest’anno il cantante possa replicare una passeggiata allo stadio Santi Tiezzi per il concerto legato al festival dei fumetti potrebbe essere concreta. Gli organizzatori del Cortona Comics non confermano, ma, forse anche per scaramanzia, nemmeno smentiscono. In effetti, Lorenzo Cherubini è abituato a fare sorprese dell’ultima ora e potrebbe essere il caso anche di questa volta.

Le condizioni perché questo avvenga ci potrebbero essere, anche se resta un’incognita importante e assolutamente da non sottovalutare legata alle condizioni di salute.

Al momento Lorenzo non è impegnato in progetti musicali che lo portano lontano dalla sua Cortona, visto che è ancora in convalescenza dal brutto incidente avvenuto lo scorso anno a Santo Domingo e che lo ha costretto a ben due operazioni al femore a distanza di pochi mesi, oltre a tanta fisioterapia. Ma, di contro, potrebbe essere proprio questa condizione ancora non ottimale a farlo desistere dal salire sul palcoscenico cortonese.

È vero, altrettanto, che dopo mesi e mesi di stop, una prima comparsata pubblica, seppur breve, c’è già stata. È quella in tv e radio nella trasmissione Rai di Fiorello lo scorso 10 maggio. Un altro elemento che potrebbe far sperare i fan è il bel rapporto di amicizia che lega il Jova nazionale ad uno degli artisti ospiti della serata, ovvero Achille Lauro.

I due si sono incontrati a New York appena un mese fa e i rumors parlano anche di una imminente collaborazione artistica tra loro. Ulteriore questione su cui sperare sono i messaggi intercorsi tra Lorenzo Cherubini e il cantante Alfa che, anche attraverso un’intervista a La Nazione non ha nascosto la sua profonda e storica ammirazione per il cantante e il desiderio, che avrebbe di poter fare almeno un duetto con lui proprio nella sua città. Insomma, qualche elemento su cui i fan possono fantasticare c’è. Staremo a vedere come andrà. Quello che invece è certo è che l’artista cortonese abbia annunciato il riavvio ufficiale dei suoi impegni musicali seppur non immediati.

Occorrerà attendere il 4 marzo 2025 per far vedere la luce al "PalaJova", il tour del cantante nei palazzetti. La prima tappa è a Pesaro. Tra le date tutte toscane c’è Firenze a cui il cantante dedicherà ben 4 serate all’interno del Mandela Forum il 22,23, 25 e 26 marzo. La vendita dei biglietti ufficiali per il tour PalaJova 2025 aprirà già nella giornata di domani.

Un’altra certezza è la location delle prove ufficiali. Sarà ancora il bastione della fortezza di Sant’Egidio a Cortona ad ospitare tutta la band per alcune settimane di prove generali. L’avvio dovrebbe essere programmato già nel mese di dicembre.