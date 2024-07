La svolta di Sant’Andrea. Martino e il ricambio: "Nuovi cavalli in lizza?. Decidiamo a Ferragosto"

Porta Sant’Andrea corre ai ripari per restare in corsa. Dopo l’uscita dalla Giostra in notturna con solo sette punti, come del resto era successo anche nell’edizione di settembre dello scorso anno, l’allenatore Martino Gianni cambia adesso strategia. E potrebbe nella sfida di domenica 1° settembre rivoluzionare entrambi i binomi facendo salire Saverio Montini in sella a Conte Darko e Tommaso Marmorini su Toro Seduto, il cavallo acquistato lo scorso anno e che prima aveva fatto tanta esperienza in piazza Grande sotto la guida di Andrea Bennati. La decisione sui cavalli verrà presa dai biancoverdi entro il 15 agosto.

"Visto che noi siamo sempre i più belli nelle competizioni che precedono la Giostra e poi i più brutti nella vera sfida al Buratto – dice Martino Gianni – proviamo un po’ a cambiare qualcosa. O comunque a mettere i nostri giostratori nelle condizioni migliori per poter tirare sul tabellone. Nelle prove che stiamo facendo adesso ci stiamo concentrando su questi nuovi binomi Saverio Montini su Conte Darko e Tommaso Marmorini su Toro Seduto. A Ferragosto decideremo il da farsi, anche dopo aver sentito ovviamente i nostri giostratori su come si sentono con questi cavalli. Ma in bazzica non ci sono solo questi soggetti, stiamo lavorando molto anche con Bianca e con Sibilla. Per Zio Frank mi sembra ancora prematuro il debutto in Giostra, sarà nel lotto dei papabili sicuramente il prossimo anno".

Accanto al cambio di cavalli, anche un’attenta analisi di quello che è successo a Saverio Montini e Tommaso Marmorini nella notturna, dopo prove eccelse. "Purtroppo sentono troppo la responsabilità di correre per il quartiere del quale sono stati anche paggetto - spiega l’allenatore Martino Gianni - questo è quello che li frega. E lo fanno vedere questo difetto solo nel momento in cui si corre Giostra, non prima. Sono molto contento di avere questa coppia di giostratori, ma c’è molto lavoro da fare per superare questo handicap. È molto più facile lavorare con dei professionisti che sentono molto meno la gara. Vedremo quello che possiamo fare da qui a settembre. Al momento ci alleniamo molto intensamente e così faremo per tutto agosto".

Allenamenti intensi anche negli altri quartieri, ma con nessun cambio di cavalcatura in vista. Solo Francesco Rossi di Porta del Foro potrebbe tornare in sella al suo Rocky, rinunciando a Penelope, ma la scelta verrà fatta solo dopo aver valutato anche le prove contro il Buratto.