La svolta alla Giostra simulata. Cicerchia cambia cavallo: c’è Toni. Tre quartieri sono da 9 in pagella

Giostra simulata senza un vero vincitore, visto che la prova non prevede spareggi. I migliori sono stati Porta del Foro e Porta Sant’Andrea che tra riserve e titolari hanno totalizzato 18 punti. Ma più che il risultato finale la simulata è stata un importante test per i quartieri che domenica in Giostra presenteranno nuovi binomi. Primo Sant’Andrea che li cambia entrambi e poi Santo Spirito con Elia Cicerchia costretto a rinunciare a Olympia infortunata. Ieri ha presentato Toni con cui ha già corso e vinto Giostra, ma in ballottaggio c’è anche la grigia Farfalla. Ha marcato solo due punti, ma questo non deve trarre in inganno. Cicerchia è uno che punta alla Giostra e che non ha problemi a fare brutti tiri in prova pur di preparare il cavallo.

A Sant’Andrea Saverio Montini è apparso molto sicuro e preciso su Conte Darko con un 5 marcato e con pochissima fatica messa nella gestione del cavallo, mentre Tommaso Marmorini è finito sul 4, ma sempre vicino al centro. La simulata di ieri pomeriggio è partita, come sempre, con i giostratori di riserva. Ad aprire la simulazione di Giostra dei titolari è stato Elia Cicerchia in sella a Toni che ha pensato più a correggere il cavallo che al tiro finito sul 2. Per lui la simulata è stata davvero una prova in più per preparare o scegliere il cavallo da Giostra. Impeccabili come sempre Gianmaria Scortecci e Doc che si sono confermati un fortissimo binomio da 5.

Primo titolare di Porta Crucifera Gabriele Innocenti che con Chicca ha colpito il 4, ma molto vicino al centro. È riuscito nell’impresa Lorenzo Vanneschi che in sella a Pinocchio ha cancellato il 5. Primo vero test della lizza per i nuovi binomi di Sant’Andrea. Parte Tommaso Marmorini con il debuttante Toro Seduto. Qualche capriccio al Pozzo, ma poi una buona carriera e un 4 molto vicino al centro. Sicuro Saverio Montini su Conte Darko, ottima carriera e 5 punti sul tabellone. Hanno chiuso la simulata i giostratori di Porta del Foro. Davide Parsi su Biancaneve ha marcato 4 punti, anche se attaccati al centro. Francesco Rossi in sella a Penelope ha confermato la sua splendida forma con un netto 5.

Aveva aperto la lizza Niccolò Pineschi in sella a Pine, la cavalla con cui aveva corso la sua ultima giostra Enrico Vedovini e che poi è stata acquistata dai gialloblù. Qualche tentennamento al pozzo per la cavalla e poi la carriera con la lancia del giovane giostratore che finisce sul 3. Migliore la carriera di Elia Pineschi con Salvo e alla fine 4 punti per i gialloblù. Porta Crucifera manda per primo il giovanissimo Gianmatteo Marmorini che ha superato con tranquillità questo primo test della lizza. Qualche carezza a Lady avviandosi al pozzo e poi una bella carriera terminata con un 5. Per secondo va Niccolò Nassi in sella a Romina ed il suo tiro finisce sul 2 nella parte bassa del tabellone. È la volta di Porta Sant’ Andrea che ha fatto partire per primo Leonardo Tavanti con Biba, una cavalla debuttante contro il Buratto: 4 i punti messi a segno. Ottima prestazione per Matteo Bruni che in sella a Priscilla ha fatto una carriera impeccabile ed un 5 netto, dimostrando ancora una volta le sue ottime qualità. Primo giostratore di Porta del Foro Niccolò Scarpini in sella a Lola. Ottima prestazione anche per lui ed un 5 che premia i giallocremisi. Chiude la simulata per i debuttanti Matteo Vitellozzi che in sella a Lakota ha marcato 4 punti.