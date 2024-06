La strage non si ferma più. Muore nello scontro sulla Due Mari. Decima vittima in meno di 7 giorni

Una scia di sangue che non si arresta. Ieri la Toscana ha segnato il decimo morto su strada in meno di una settimana. Una media di oltre due vittime al giorno tra le province di Livorno, Firenze, Grosseto e Arezzo.

L’ultimo fatale incidente proprio sulle strade aretine A morire Domenico Dezzani, 65 anni originario di Asti ma residente da molti anni in Toscana. Era di rientro a casa dopo da una serata di calcio e spensieratezza quando la sua Mercedes classe A è stata violentemente tamponata da una Peugeot 407 guidata da un quarantenne di origine straniera. L’incidente stradale si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri lungo la E78 tra Monte San Savino e Arezzo, in direzione sud nel comune di Civitella in Valdichiana, tra le uscite di Tegoleto e Alberoro. Entrambe le automobili sono finite fuori strada andando a terminare la propria corsa nella boscaglia a bordo carreggiata.

Non è ancora chiaro cosa possa aver generato l’incidente. La strada è molto buia ed è stata oggetto di numerose segnalazioni ad Anas proprio per i numerosi cantieri che ci sono.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’emergenza urgenza. Al loro arrivo, purtroppo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso di Dezzani. Anche il quarantenne è rimasto ferito, ma in maniera non grave. Per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Dezzani era molto conosciuto e apprezzato. Abitava a Monte San Savino con a moglie e non aveva figli. Era dirigente di una squadra dilettantistica aretina, l’Arci Saione.

Poco prima dell’incidente aveva partecipato alla finale della sua squadra di cui era un responsabile da oltre 10 anni. Si disputava un torneo per la coppa amatori nei campi dello stadio di Arezzo. Al termine della partita si era concesso una pizza con il gruppo progettando in allegria il futuro sportivo della squadra. Ma nella strada del ritorno a casa ha trovato la morte. Come da prassi sono stati disposti in ospedale gli esami tossicologici al conducente della Peugeot. La salma di Dezzani si trova ora nelle camere mortuarie dell’ospedale San Donato di Arezzo, a disposizione del pm di turno Laura Taddei. Dezzani si aggiunge alle altre 10 vittime della strada in meno di una settimana. Dopo lo schianto al casello di Rosignano, costato la vita a 5 persone, è stata una escalation senza fine.