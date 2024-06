La sfida di Lucacci: "Fdi crescerà ancora"

"L’obiettivo ovviamente è quello di confermare la presenza nei Comuni già amministrati del centrodestra e se possibile di strapparne alcuni al centrosinistra anche se la dinamica delle amministrative regala sempre sorprese". Parole di Francesco Lucacci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

Europee e amministrative sono due cose ben diverse.

"Cinque anni fa in alcuni Comuni vedendo il risultato delle europee c’è chi pensò alla possibilità di una vittoria del centrodestra in alcuni territori - prosegue Lucacci - penso ad esempio al caso di Foiano. Ed invece lo scrutinio ribaltò l’esito delle europee. Al di là della penetrazione del partito sul territorio poi ci sono varie dinamiche a livello locale che possono appunto vedere gli elettori votare alle europee in maniera completamente diversa rispetto alle comunali".

Il centrodestra come arriva a questo appuntamento?

"A mio avviso sono stati scelti ottimi profili a livello di candidati che hanno la possibilità di far atterrare il voto delle europee nell’urna delle amministrative. Il centrodestra si presenta compatto in numerose realtà avendo intrapreso anche percorsi di campo largo a differenza, vedendo il quadro generale, del Partito Democratico che ha registrato spaccature ad esempio a Terranuova, Castelfranco e Subbiano, ma anche a Cortona dove oltre a Vignini sono presenti due candidate che provengono dall’area del centrosinistra. In un quadro come questo possiamo puntare a crescere ancora trovando la fiducia degli elettori".

Cortona però è un banco di prova anche per il centrodestra dopo la scelta di appoggiare Carini e non il sindaco uscente Meoni non crede?

"Sinceramente non la vedo così. È tuttavia una piazza complicata, con varie sfaccettature dove abbiamo deciso di appoggiare in maniera compatta Nicola Carini. Ripeto, è un quadro generale frastagliato, il centrosinistra non è più granitico e pensare di poter ottenere affermazioni in Comuni come Bucine, Terranuova, Castelfranco, Subbiano, e altri del Casentino e della Valdichiana non è un azzardo".

Matteo Marzotti