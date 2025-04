La Scuola Basket Arezzo inaugura il PalaCaurum per il Trofeo Guidelli

La Scuola Basket Arezzo ha inaugurato nel tardo pomeriggio di ieri il PalaCaurum, la nuova tensostruttura dove sorgeva il playground dedicato a Kobe Bryant. La società cestistica aretina si dota così di un ulteriore impianto, agibile tutto l’anno per l’attività delle tante formazioni giovanili.

La Sba conta infatti oltre 400 atleti e, tra pochi giorni, ospiterà la quarantesima edizione del Trofeo Guidelli, uno dei più longevi tornei di basket giovanile d’Italia.

La tensostruttura è stata ultimata in tempo, appunto, per l’inizio del torneo, previsto per venerdì. Tante sono state le realtà del territorio che hanno sostenuto questo progetto, su tutte Caurum, azienda aretina specializzata in recupero e affinazione di metalli preziosi. L’impianto porta infatti il nome del main sponsor, il cui direttore marketing Stefano Baldi ha commentato così: "Siamo orgogliosi di aver contribuito a fornire una struttura in più ai giovani, che devono avere l’opportunità di fare sport, divertirsi e socializzare". Quando non servirà alla Sba, l’impianto potrà essere messo al servizio anche di altri sport, come rimarca l’assessore allo sport Scapecchi: "Sarà gestita dalla Sba, ma la struttura è a tutti gli effetti pubblica, frutto di una sinergia tra pubblico e privato che ha permesso all’amministrazione di ammortizzare i costi arricchendo il patrimonio sportivo di tutta la città".

Luca Amorosi