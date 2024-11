La Sba sul parquet per cancellare l’amarezza. La squadra di Fioravanti al bivio Castelfiorentino

Dopo la prima sconfitta interna in campionato, la Scuola Basket Arezzo vuole subito voltare pagina e ha l’occasione di farlo nel turno infrasettimanale del campionato di serie B Interregionale di basket. Oggi, alle ore 21, palla a due in casa della Manetti Castelfiorentino, fanalino di coda del girone B con appena due punti, frutto di una sola vittoria a fronte di otto sconfitte. La compagine fiorentina è reduce da cinque ko di seguito, l’ultimo dei quali in modo netto in casa di Costone Siena. La BC Servizi Arezzo proverà a centrare

il secondo successo esterno in stagione in un campo

che storicamente ha regalato pochissime soddisfazioni ai colori amaranto. Il chiaro intento è di cancellare, appunto, la prestazione sottotono del secondo tempo contro San Miniato.

In un campionato così equilibrato coach Alessio Fioravanti (nella foto)

vuole infatti che i suoi ritrovino l’intensità che ha permesso di mettere in difficoltà ogni avversario.