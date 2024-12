La Sangio nella tana del Livorno. Bocci-Rotondo, serve l’impresa

Oltre il proibitivo. La Sangiovannese gioca allo stadio Picchi di Livorno contro la corazzata amaranto di Paolo Indiani e, almeno sulla carta, è una partita da bollino rosso. Parlano i numeri; i labronici sono primi in classifica, hanno ottenuto fin qui 33 punti su 14 giornate giocate, vantano per distacco il miglior attacco del girone e hanno perso soltanto una volta. Il pronostico, quindi, verte dalla parte amaranto anche perché il ruolino della Sangio lontano dallo stadio Fedini è disastroso: tre soli punti su sette gare.

Serve determinazione per ottenere un risultato prestigioso. Marco Bonura sa benissimo che quella odierna non sarà una partita semplice e confida in un atteggiamento diverso dai suoi rispetto a quello andato in scena domenica con il Seravezza: "Inutile starci a girare troppo intorno - afferma l’allenatore azzurro - Sulla carta è una partita tutta in salita come lo è stata per tante altre formazioni di questo girone anche più quotate della nostra. La cosa che voglio vedere dai ragazzi è un atteggiamento diverso rispetto a domenica, sotto questo aspetto non mi sono piaciuti e se in campo riusciremo a mettere la grinta che più volte i ragazzi hanno dimostrato, tutto allora sarà possibile".

Formazione prevedibile con i ritorni dal primo minuto di Chelli e Sabattini oltre al dubbio tra Pertici e Arrighi per la sinistra di centrocampo. Pertica è recuperato e partirà regolarmente titolare. La partita inizia alle 16 per ragioni di ordine pubblico: nelle vicinanze dello stadio Picchi al mattino e fin verso le ore 13 si svolgerà un mercatino.

COSÌ IN CAMPO ore 16

LIVORNO (3-4-2-1): Cardelli; D’Ancona, Borri, Risaliti; Marinari, Currarino, Hamlili, Calvosa; Regoli, Russo; Rossetti. All. Indiani

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Fumanti, Chelli; Pertica, Nannini, Romanelli, Sabattini, Pertici; Bocci, Rotondo. All. Bonura

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva (Liotta-Gookoluk)

Massimo Bagiardi