La salute degli occhi. Specialista sul podio

L’Ottica Vannelli, storica attività nata alla fine degli anni 60 grazie a Mauro e a sua moglie Roberta, e oggi portata avanti dalle figlie Alessandra e Federica, ha ottenuto un prestigioso e importante riconoscimento nazionale. E’ il premio "Eccellenza B2eyes" legato alla gestione della presbiopia e va agli imprenditori ottici che si sono contraddistinti per la migliore offerta nell’ambito delle lenti progressive. Nel 2023 l’azienda aveva ricevuto la nomination. In questo 2024 il coronamento di un percorso di altissimo livello, se pensiamo che erano oltre 2.000 i partecipanti tra ottici, oculisti e ortottisti. Sabato scorso la consegna del premio a Napoli, alla presenza di Alessandra e Federica e del loro team composto da Francesca Picchioni, Matteo Baglioni e Claudia Torelli. Inoltre collabora con i Vannelli anche la dottoressa Erika Moretti, optometrista ed ortottista. "E’ il riconoscimento di tanta fatica e di un progetto professionale che io e mia sorella abbiamo sviluppato insieme – ha detto Federica - "Lo scorso anno scorso per la nomination avevamo portato con noi i nostri genitori. Loro hanno avviato e sviluppato l’attività nel 1969. Quest’anno il premio è il frutto di un lavoro intrapreso negli ultimi 10 anni". L’iniziativa punta a stimolare l’impegno di coloro che contribuiscono alla diffusione e al corretto utilizzo di tutte le tipologie di lenti per la risoluzione delle problematiche visive in fase di pre-presbiopia e in tutte le fasi di presbiopia. Nel corso dell’anno vengono inviati dei clienti misteriosi che visitano il centro ottico, le visite non vengono mai annunciate e solo nella fase finale viene rilasciata la valutazione ottenuta. È un premio oggettivo e di alto livello. "La presbiopia – ha concluso Vannelli - viene spesso banalizzata e molte volte autogestita. Non si dà valore alla vista e molte volte non si conoscono soluzioni monofocali evolute consolidate da anni".