La rassegna : "Homo Faber" cerca spunti

Il borgo di Raggiolo si prepara per la seconda edizione di "Homo Faber", la rassegna che lo scorso anno ha ottenuto un notevole successo. Il progetto ha mosso i primi passi nel 2024 con un laboratorio di teatro con il coinvolgimento dell’intera comunità paesana e con la messa in scena di uno spettacolo estivo dedicato a memorie e tradizioni del posto, con un entusiasmo e una partecipazione che hanno motivato a darne seguito anche in questo anno.

Un nuovo e primo momento di ritrovo è stato fissato per le 16 di sabato 3 maggio all’EcoMuseo della Castagna e della Transumanza, per un incontro insieme ai direttori artistici Aldo Milea e Ilaria Passeri che permetterà di promuovere un primo scambio di idee per impostare e pianificare la nuova stagione. L’incontro favorirà una raccolta di materiale utile proprio per la seconda edizione del laboratorio di teatro, con l’obiettivo di arrivare a costruire un nuovo spettacolo collettivo che possa tornare a raccontare il territorio e la sua comunità.

La giornata del 3 maggio, a partecipazione gratuita, è aperta a tutta la popolazione. L’invito è rivolto in particolare a chi ha già partecipato alla prima edizione di "Homo Faber", a chi desidera portare il proprio contributo al progetto e a chi, semplicemente, conosce il proprio territorio e può contribuire a raccontarlo, a farlo vivere e a tramandarlo. E così ci sarà anche nel 2025 un nuovo spettacolo dedicato alla storia e alle tradizioni del Casentino che saranno raccontate a tutto il tutto pubblico, aiutati dal calore e dall’entusiasmo dei suoi abitanti.