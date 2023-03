La radiologia domiciliare in vallata

Arriva anche in Casentino il progetto di radiologia domiciliare. Il servizio si rivolge alle persone fragili, ai pazienti oncologici, ai disabili o non deambulanti e a tutti coloro i quali hanno condizioni di salute non permettono il trasporto in una struttura ospedaliera. Attraverso questo progetto gli utenti potranno così essere assistiti all’interno delle mura domestiche con grande beneficio per la qualità della vita dei pazienti non deambulanti e delle loro famiglie.

Le prenotazioni richieste dai medici di medicina generale e dai medici specialisti potranno essere fatte al reparto di Radiologia dell’ospedale di Bibbiena che si può contattare al numero 0575568068 o alla mail:[email protected] Le risposte saranno disponibili dal giorno successivo all’esame sul fascicolo sanitario digitale o ritirati in radiologia a Bibbiena.