"La radiodiffusione nello sport" oggi il convegno con il Mumec

"La radiodiffusione nello sport" è il titolo del convegno promosso dal Panathlon Club di Arezzo insieme al Museo dei Mezzi di Comunicazione con il patrocinio del comune di Arezzo e del Coni toscano che si terrà oggi ad Arezzo all’Auditorium "Aldo Ducci" di via Ricasoli. L’evento è stato presentato dal presidente del Panathlon Club di Arezzo Mario Fruganti e dalla direttrice del Mumec Valentina Casi. Presenti anche l’asessore allo sport del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi e il delegato provinciale del Coni, Alberto Melis. Fruganti: "Sarà una giornata di rilievo uella di mercoledì prossimo. La radio che proprio in questi giorni ha compiuto 100 anni ha rappresentato molto anche a livello sportivo. Restano indelebili Tutto il calcio minuto per minuto, le radiocronache di Giro d’Italia e Tour de France ma anche altri avvenimenti. interverranno giornalisti e personaggi di spessore. Ringraziamo il Mumec per il suo prezioso apporto". Valentina Casi: "E’ un piacere per noi questa sinergia con il Panathlon. Faremo visitare il nostro Museo agli ospiti prima del convegno. Sarà una giornata interessante". Lo spessore del convegno sottolineato anche da Scapecchi e Melis che ha ricordato quando Bartali vinse il Tour de France del ‘48,, in Italia ci fu l’attentato a Togliatti e tutti ascoltavano la radio". Il programma prevede alle 16,30 una visita guidata al Museo, a seguire il convegno che si aprirà alle 17,30 con i saluti istituzionali. Sono previsti numerosi interventi tra i quali il fondatore del Mumec Fausto Casi, Filippo Grassia, giornalista radiotelevisivo, scrittore, docente già presidente del Coni Milano e past president del Panathlon club Milano, Filippo Corsini, capo redattore Sport Radio Rai, Giacomo Santini, giornalista, eurodeputato, senatore, già presidente del Panathlon International, Riccardo Cucchi giornalista, Sandro Bennucci, presidente Ass. Stampa Toscana, Giuseppe Misuri, editore di RadioFly e Siro Pasquini direttore redazione sportiva di Radio Emme.