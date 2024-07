"La raccolta rifiuti non va". Opposizione all’attacco

"Aumenta la Tari, ma anche la sporcizia in città". Il PD di Montevarchi attacca l’amministrazione Chiassai sulla tariffa per la nettezza. I consiglieri comunali Bertini, Rossetti, Cuzzoni e Baldetti e la segretaria Brogi hanno ricordato che, in questi giorni, sono arrivate nelle case dei cittadini le bollette sui rifiuti, che vedono un ulteriore aumento rispetto allo scorso anno. "Un aumento – hanno aggiunto - che non va di pari passo con un miglioramento delle condizioni igienico sanitarie delle zone prossime ai cassonetti, sempre stracolmi di spazzatura, con sacchi lasciati a terra e in mezzo ai marciapiedi, oppure al limitare dei cestini del centro storico. Ad un aumento dovrebbe corrispondere un incremento di servizi, dove sono questi servizi?". Il Pd si è poi chiesto che fine hanno fatto i cosiddetti "cassonetti intelligenti", ricordando che, nelle intenzioni della giunta, avrebbero dovuto sostituire il troppo oneroso ("secondo loro") porta a porta. "Hanno distribuito card mai attivate ma pagate da tutti i cittadini ed il risultato è stato un progressivo aumento delle tariffe ed una città più sporca – ha proseguito il PD - Un bravo amministratore avrebbe dovuto attuare ogni possibile strategia per ottimizzare i costi e contenere gli aumenti invece di scaricare la responsabilità verso gli altri e aumentare le tariffe di un servizio che è ritenuto da tutti poco efficiente. Ma soprattutto un bravo amministratore avrebbe dovuto avere a cuore il decoro e la pulizia della propria città. Purtroppo oggi la giunta Chiassai, troppo impegnata a progettare il futuro elettorale dei suoi componenti, si dimostra carente nella pratica e nelle gestione di ciò che dovrebbero essere i servizi minimi ed essenziali della nostra comunità".