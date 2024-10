La pacifica "battaglia" degli arcieri. A Cortona i campionati italiani. In trecento con l’arco in spalla

Una pacifica "invasione" di arcieri attende la città etrusca. Per la prima volta, infatti, a Lam (lega arcieri medievale) ha scelto proprio Cortona per disputare il campionato italiano assoluto per singolo arciere che per 15 anni è stato ad appannaggio della città di San Marino. L’appuntamento è in programma domenica quando nel cuore del centro storico sono attesi ben 300 iscritti tra cui 250 arcieri in gara provenienti da ogni parte d’Italia. Una bella occasione di visibilità per la città resa possibile grazie al lavoro operato in questi anni dalla Compagnia Arcieri della Civetta che si è fatta conoscere in questi anni anche grazie all’organizzazione del "Torneo della Civetta" del circuito della Lega Arcieri Medievali valido per il campionato italiano. Solo lo scorso anno in città furono 230 gli iscritti e oltre 40 gli accompagnatori. Nel 2024 è arrivata l’occasione nazionale con una attestazione di fiducia importante per la Compagnia da parte della Lam. Gli arcieri arriveranno in città già da sabato e per un intero fine settimana contribuiranno ad animare la stagione turistica autunnale. "L’organizzazione del campionato italiano assoluto è per noi motivo di grandissimo orgoglio – conferma il direttivo della compagnia capitanato dal responsabile Leo Falomi e dalla fondatrice Francesca Fortini – e abbiamo lavorato con tanto entusiasmo per un’edizione degna di nota. Siamo davvero onorati della fiducia che ci è stata concessa". 16 le categorie in gara che si avvierà alle ore 9. Ben 22 i bersagli da colpire, fissi e in movimento, collocati negli angoli più suggestivi del centro storico. I primi classificati di ogni categoria, dopo le singole premiazioni, si sfideranno in piazza Signorelli per il titolo assoluto. In palio ci sarà la "Fibula d’oro" con i simboli di Cortona, realizzata dagli Arcieri della Civetta. "La gara avrà come tema principale Cortona con un percorso legato alle sue origini etrusche e alle sue bellezze medievali – confermano ancora gli organizzatori - con bersagli dipinti a mano raffiguranti i monumenti cortonesi". La Compagnia della Civetta, ormai attiva dal 2011, conta oggi 25 atleti che partecipano attivamente alle gare nazionali in lungo e in largo per l’Italia portando in alto il nome della città etrusca e piazzandosi tra i migliori arcieri medievali italiani.