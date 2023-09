La notte dei giovani: Vitellozzi al gran debutto ad Arezzo

È la notte dei giovani giostratori e c’è anche un debuttante. Matteo Vitellozzi, 24 anni, di Porta del Foro affronterà per la prima volta il Buratto nella Prova Generale di stasera alle 21.30. Quartierista incallito è stato tamburino e armigero, poi si è avvicinato al gruppo delle scuderie sognando di diventare giostratore. Un sogno che sta per realizzarsi in sella al suo cavallo Paradiso.

Nella Provaccia difenderà i colori di Porta del Foro in coppia con un altro giovane Niccolò Scarpini. "Per noi di Porta del Foro questo è un traguardo molto importante - dice l’allenatore Enrico Giusti - questo ragazzo è cresciuto con noi. Quest’anno l’ho fatto debuttare anche a San Secondo Parmense per vedere come cambiava, magari emotivamente, dagli allenamenti alla gara, ma devo dire che si è comportato molto bene. Vedremo stasera cosa farà contro il Buratto. In allenamento è andato molto bene, forse gli manca un po’ di malizia contro il Buratto, ma quella verrà con l’esperienza". Un giovane giostratore cresciuto in giallocremisi e presto potrebbero essercene altri grazie alle nuove scuderie in allestimento a Petrognano.

"A gennaio dovremo essere pronti a portare tutti i cavalli nei nostri boxes - spiega Enrico Giusti - e allora cominceremo davvero una nuova era. Abbiamo in conto di far entrare nella squadra un altro ragazzo di 17 anni e c’è anche l’intenzione di acquistare cavalli per il quartiere. Come fanno da anni i nostri avversari. Avere destrieri nostri ci consentirà di mettere in sella anche chi non ha possibilità di comprarsi un cavallo. I giovani di talento possono così andare avanti grazie all’aiuto del quartiere". Tanti nuovi giovani anche negli altri quartieri, ma il livello com’è? "Molti li vedo ancora un po’ acerbi - continua Giusti - ma è anche vero che il Buratto ti toglie il fiato, soprattutto da ragazzo.

Comunque in Piazza c’è un vivaio che fa ben sperare. E la dimostrazione che c’è una buona scuola è Saverio Montini, che è cresciuto a Porta Sant’Andrea. Un po’ più indietro vedo i cavalli utilizzati per le riserve, molti hanno ancora bisogno di essere lavorati". E stasera dalle 21.30 i giovanissimi della lizza si contenderanno la vittoria nella Prova Generale dedicata alla memoria di Vittorio Dini, primo direttore tecnico degli Sbandieratori di Arezzo.

Ad aprire la Piazza saranno i gialloblù di Porta Santo Spirito con Elia Pineschi e Elia Taverni, per secondi Matteo Bruni e Leonardo Tavanti con i colori di Porta Sant’Andrea, terzi i giallocremisi con il debuttante Matteo Vitellozzi in coppia con Niccolò Scarpini. A chiudere la sfida al Buratto in notturna Niccolò Nassi e Andrea Bennati per Porta Crucifera.

Sonia Fardelli