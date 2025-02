La notte dei giovani in Cattedrale. Tre ore di festa con il vescovo che lancerà l’invito dell’aperitivo

Le fiaccole dell’amicizia, le fiaccole della fede. Le prime, come raccontiamo a fianco, si accenderanno nel pomeriggio per sostenere Mugnai perfino oltre l’accusa di omicidio volontario, perfino oltre la nuova dinamica indicata dal Pm, nella quale profila colpi di fucile sulla sua vittima prima ancora che la ruspa puntasse la casa.

Le seconde incendiano la notte della Madonna del Conforto. La grande festa aretina è già partita. Non siamo ancora al tripudio del 15 febbraio, quando un’intera città risalirà il colle della Cattedrale. Ma l’esodo è partito: quello della novena, nove giorni filati con i riflettori sul Duomo. Ogni giorno, ogni sera, secondo una tradizione che ormai ha scavalcato da tempo i due secoli. E oggi è il giorno dei giovani. Zainetti e chitarre, i simboli sempre verdi di una generazione protagonista ogni anno di un evento a sé e che il nuovo Vescovo Andrea Migliavacca rafforza. Il pellegrinaggio partirà alle 19.30, quindi alla chiusura della tradizionale Messa delle 18. Alla fine il Vescovo lancerà l’invito all’aperitivo in piazza,in calendario per il 3 maggio.

Già ieri la Cattedrale era mezza piena, raccolta per l’inizio della Novena intorno agli eremi e ai santuari della Diocesi. La preghiera guidata dai frati della Verna, calati in massa dal monte di Francesco. La meditazione del rito affidata, come sarà ogni giorno da qui al 14 febbraio, a padre Matteo Ferrari, il priore generale di Camaldoli, da mesi il liturgista del Papa in tutti i momenti forti, Sinodo in testa. Oggi ecco i giovani: il vescovo ritaglia tre ore per loro nel carnet intasatissimo della sua agenda, che ormai viaggia stabilmente su 4 appuntamenti al giorno. Avanti dalle 19.30 alle 22.30, tra canti, preghiere e il saluto dello stesso vescovo. Che intanto si prepara ad allargare gli inviti per il rito solenne del 15 febbraio: è di ieri l’ultima nomina del Papa, il vescovo di Pisa. Un carmelitano, padre Saverio Cannistrà, una di quelle scelte spiazzanti del Papa, e chissà non debutti in Toscana proprio qui da noi. Del resto già la partecipazione è massiccia, intorno al nuovo arcivescovo di Firenze e metropolita, Gherardo Gambelli, che guiderà la celebrazione.

Ma intanto la novena va: e riserva a domani sera l’appuntamento più inedito del programma, la Messa delle 18 che vedrà come ospiti d’onore i cristiani immigrati, un altro segno forte che dal cupolone risale fino ad Arezzo per essere fatto proprio da Migliavacca. Che porta in Cattedrale anche il sapore di casa sua: domani con una serata musicale guidata da un gruppo di Pavia. Tema? "La Donna del Paradiso". E il clima della festa si accende, tra le candele che troneggiano sulla balaustra e i fiori che cominciano ad affollare l’altare di quello che per i credenti aretini è il loro miracolo: l’unico che possa spingerli ad armarsi di fiaccole, per bucare le notti e risalire la strada della Cattedrale.

