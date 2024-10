"La nostra scommessa vinta". Fei: "Cambia l’atmosfera in città"

AREZZO

Due parole con Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Arezzo e Gianluca Rosai responsabile Confcommerciooer gli eventi e organizzatore, anche per quest’anno, del Mercato Internazionale.

Arrivati alla diciottesima edizione Fei ripercorre la storia del Mercatissimo guardando agli anni passati, fino agli inizi. "Per Confcommercio il Mercato Internazionale rappresenta una scommessa vinta", commenta la direttrice, una scommessa che parte 18 anni fa con l’idea di far fermare ad Arezzo il tour del Mercato Europeo creato da Fiva Conforcommercio. Il punto di forza dell’edizione aretina sarebbe, secondo Fei, l’offerta gastronomica tipica del territorio: "La città ha risposto da subito con grande entusiasmo e da allora tantissime persone aspettano questi tre giorni del Mercatissimo per vivere un’atmosfera vacanziera a due passi da casa". L’attesa è ormai finita. è attesa per le 12 della mattinata di oggi, infatti, l’inaugurazione ufficiale della diciottesima edizione del Mercato Internazionale. L’appuntamento di apertura sarà allo stand transalpino di via Niccolò Aretino, dove saranno i sapori della Francia ad aprire le danze con piatti tipici come pollo alla Provenzale, la tartiflette e la birra transalpina.

Dalla Francia ai cinque continenti: come sottolinea Il responsabile degli eventi per Confcommercio Arezzo, Gian Luca Rosai, le novità per quest’anno sono tante, a partire dall’ampiezza dell’offerta culinaria.

"I banchi quest’anno saranno 310, un record assoluto che arriva a toccare tutti e cinque i continenti". Non mancano le novità: "Avremo dei banchi nuovi dalla Scozia e da Cuba ma anche oltre 90 rappresentanti delle eccellenze locali, tutte dalla provincia di Arezzo". Il mercato accoglie poi le richieste degli scorsi anni aprendo le porte anche a un banco di prodotti senza glutine che propone un’offerta sia dolce che salata. Come commenta Rosai: "Si troverà in via Spinello ed è anche questo un modo per aprirsi ad una più ampia platea di consumatori. Abbiamo ovviamente anche un’offerta vegana e vegetariana".

Non solo cibo. I mercatini di quest’anno aprono anche a un’offerta di intrattenimento a cui prendono parte non solo i singoli stand dal mondo ma anche band locali. "Quest’anno siamo fieri di ospitare un’evento di un gruppo locale, gli Umagroso, che si esibiranno sabato sera in piazza Sant’Agostino. Ci tengo a sottolineare che il concerto sarà realizzato grazie al contributo dei commercianti e ristoratori della piazza".

La serata, con ingresso libero e gratuito, promette infatti di animare Sant’Agostino e attrarre avventori non solo per il mercato ma anche per le attività commerciali che si affacciano in pianta stabile sulla piazza. Sempre Rosai: " Trovo che sia un segno di accoglienza importante da parte dei commercianti e in generale del tessuto cittadino.

Le piogge dei giorni scorsi non sembrano preoccupare troppo, viste anche le previsioni favorevoli. Le aspettative per l’affluenza, infatti, sono buone e puntano a ripetere i numeri dello scorso anno. "Nel 2023 abbiamo avuto oltre 300mila visitatori in tre giorni. E’ un dato importante in un mese turisticamente non di punta come ottobre. Significa che riusciamo a riempire gli alberghi e a popolare Arezzo in un periodo morto per la città. Anno scorso l’occupazione alberghiera ha sfiorato il 100%". Il pubblico dei mercatini, come sottolinea Rosai, si allarga infatti a tutto il centro Italia: "L’evento è pubblicizzato anche fuori Arezzo. Abbiamo pullman dal Lazio, dall’Emilia Romagna, le Marche e l’ Umbria.

E sul fronte lavoro?

"Circa una sessantina di operatori assunti per il periodo e ben 195 operatori stranieri da 35 paesi".

Serena Convertino