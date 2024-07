La musica jazz invade l’Arena Eden. Giro di boa per lo Smart Festival

Grio di boa per lo Smart festival. Agosto inizierà all’insegna del jazz, Giovedì 1 alle ore 21:15 presso l’Arena Eden, con l’“American and Brazilian Songbook” presentato dall’Elena Goti 5tet con Elena Goti alla voce, Alberto Mommi ai sassofoni, Gianni Cinelli al pianoforte, Maurizio Bozzi al contrabbasso e Andrea Croci alla batteria. Un concerto che inviterà il pubblico a ripercorrere alcune delle tappe imprescindibili della musica jazz. Dalle canzoni rese famose da Ella Fitzgerald al repertorio bossa nova di Carlos Jobim, fino al più moderno latin jazz. Uno tra gli appunamenti attesi del festival è quello fissato per lunedì 5 agosto presso l’Arena Eden, alle ore 21:15, con “Pillole di me. Memorie comiche di Alessandro Benvenuti” di e con Alessandro Benvenuti. Un po’ di robe comiche, per raccontare a quelle orecchie che vorranno ascoltarlo, il divertimento di Benvenuti nel vivere una vita sul filo di una comicità condensata in pillole salvifiche che proteggono il Cervello e la sua cugina Anima, dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo, senza che nessuno le abbia minimamente chiesto niente. Sarà il jazz, domenica 8 agosto con inizio alle ore 21:15, sempre presso l’Arena Eden, a chiudere il festival con Carlo Atti 4tet in “Bebop and Beyond”. Sul palco Carlo Atti, uno dei sassofonisti più importanti d’Italia, maestro del bebop e garanzia di swing suonerà insieme a Santiago Fernandez al pianoforte, Paolo Benedettini al contrabbasso e Giovanni Paolo Liguori alla batteria, giovanissimi talenti del jazz toscano e italiano, che garantiranno un buona dose di interplay e divertimento su e giù dal palco. Sarà dunque un concerto che si preannuncia come un vero e proprio concentrato di energia, durante il quale sarà difficile tenere fermi i piedi.