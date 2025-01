La mossa di Metriks.Ai. Da startup a polo hi-tech. L’integrazione con Rewind

AREZZONascono e prendono il volo dal polo aretino di Officina Agile, nel cuore di Saione. Sono Metriks e Rewind, le due compagnie di servizi digitali e analisi dati che nascono come startup e che si uniscono adesso con l’obiettivo comune di creare un polo tecnologico a servizio delle piccole e medie imprese.

Nello specifico, attraverso una piattaforma che offra servizi integrati con focus su finanza, tecnologia e sostenibilità, per agevolarne la crescita.

Tiziano Cetarini, fondatore di Rewind e amministratore delegato di Metriks ha commentato: "Con il passaggio in Metriks del ramo di advisory di Rewind vengono integrate competenze in ambito ESG e corporate finance che vanno a rafforzare la piattaforma di soluzioni data driven offerte da Metriks. In questo modo, possiamo garantire il supporto completo e costante di un advisor presente sul territorio con l’ulteriore vantaggio di un accesso diretto al mercato finanziario di Milano".

Ma di cosa si tratta nello specifico? Le due compagnie si occupano di sostenere le piccole e medie imprese con attività di consulenza specifica su vari settori. Rewind sul versante della finanza d’impresa e della sostenibilità, e Metriks su quello dello sviluppo di soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale e sui dati. Il gruppo, si occupa dunque di fornire alle imprese strumenti strategici per migliorare le performance aziendali, partendo dell’analisi dei dati e dall’uso dell’intelligenza artificiale.

Nel mercato degli strumenti digitali basati sull’analisi dei dati, un approccio che vive un momento di grande espansione, le due realtà puntano così a fornire alle piccole e medie imprese soluzioni tecnologiche su misura. Come riportava il direttore dell’area business di Metriks Ai e Ceo di Rewind Giacomo Melani in un’intervista a La Nazione, "i software creati dai programmatori di Metriks, aiutano le aziende a gestire i vari aspetti dell’organizzazione aziendale, fornendo dei sistemi di “business performance management”. Vale a dire, che a partire dall’analisi dei dati, questi sistemi aiutano gli imprenditori a prendere decisioni ben informate sul futuro della propria azienda".

L’unione con Rewind punta ad allargare il campo. Quest’ultima, affermatasi come advisor finanziario di riferimento per le quotazioni di piccole e medie imprese nel mercato EGM - Euronext Growth Milan - si occupa di affiancare le imprese nel processo di crescita e sviluppo attraverso il mondo della finanza, della tecnologia e della sostenibilità. "Un ambito - sottolineano i dirigenti - che sta vivendo un momento di grande dinamismo, con sempre più eccellenze italiane che scelgono la quotazione come via di crescita e hanno dunque necessità di affidarsi ad un advisor competente".

In dettaglio, grazie all’integrazione con Rewind, Metriks amplia la propria offerta con una gamma di servizi su misura che vanno dalla consulenza per crescita e sviluppo strategico dell’impresa, a quella per ottimizzare la gestione finanziaria.

Serena Convertino