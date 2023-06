La missionaria Chiara Castellani e il giornalista Matteo Giusti ricordano Luca Attanasio

Arezzo, 15 giugno 2023 – La comunità diaconale diocesana in collaborazione con il Centro pastorale diocesano per le missioni, il Centro pastorale diocesano per le migrazioni e il Centro pastorale diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi promuovono una tavola rotonda intitolata «Il sogno che sopravvive è viatico di eternità. Luca Attanasio, una vita di soave odore».

Domenica 18 giugno alle 17.30 al Seminario vescovile di Arezzo in piazza di Murello n. 2 si confrontano su questo tema Chiara Castellani, medico e cooperante in Congo e Matteo Giusti, giornalista esperto di geopolitica. La cittadinanza è invitata a partecipare. Missionaria laica nella Repubblica Democratica del Congo, medica e ginecologa, Chiara è una donna minuta, un piccolo, meraviglioso concentrato di energia, coraggio e speranza che diventa contagiosa.

Ascoltare le sue testimonianze fa bene all'anima, alimenta energie buone. «Bisogna fidarsi dei propri sogni»: questo uno dei suoi grandi insegnamenti. Chirurgo di guerra in Nicaragua, poi medico in Africa, trent’anni fa Chiara perse un braccio in un incidente, ma decise di restare in Congo perchè «Potevo accettare di vivere con un braccio amputato, ma non avrei saputo vivere se mi fosse stato amputato il mio sogno».

Chiara Castellani era diventata amica dell’ambasciatore Luca Attanasio, lo vedeva una volta all’anno. Poi nel 2019 Attanasio aveva fatto visita nel Bandundu, la regione poverissima a vocazione agricola senza interessi strategici, dove Chiara operava.

Era la prima volta che in 30 anni vi ci si recava un ambasciatore. Attanasio, che non voleva essere chiamato Sua Eccellenza, si recò nella Diocesi di Kenge, con sua moglie Zakia Seddiki, per vedere in prima persona i progetti portati avanti in ambito sanitario e umanitario. Fu lì che si conobbero nel profondo.

Matteo Giusti è giornalista professionista, ha lavorato per diverse testate nazionali e locali, conducendo programmi radiofonici e televisivi. Collabora da anni con la rivista di geopolitica Limes occupandosi di Africa e in particolar modo della Repubblica Democratica del Congo.

Collaboratore Rai e africanista per Il Manifesto e Radio Immagina. Con Castelvecchi editore ha pubblicato L’omicidio Attanasio. Morte di un ambasciatore (2021) e La loro Africa (2022).