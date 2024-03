La masterclass di Katia: "Scopro i nuovi talenti"

La soprano Katia Ricciarelli accglie l’invito del teneore aretino Mario Cassi e in città si cala nei panni di maestra al servizio dei nuovi talenti. "Le nuove generazioni di cantanti ci sono, ma hanno bisogno di sostegno per lanciare le proprie carriere". Parola di Katia Ricciarelli, il soprano sarà protagonista oggi di una lezione-concerto aperta al pubblico. È questo l’evento in programma alla CaMu di piazza Grande, nell’ambito de Le stanze dell’opera, percorso di specializzazione operistica e avvicinamento alla lirica promosso da Fondazione Guido d’Arezzo con la direzione artistica di Mario Cassi. Appuntamento alle 15 con l’esibizione finale degli alunni della masterclass tenuta dalla soprano e dedicata a interpretazione e tecnica vocale. "Assistiamo nei teatri lirici a un vero buco generazionale, sia sul palco che in platea, spiega Ricciarelli - mentre per quanto riguarda il pubblico c’è enorme necessità di avvicinare i giovani all’opera. Proprio per questo ho accolto con gioia l’invito di Mario Cassi ad Arezzo, città in cui tra l’altro ho amici carissimi: mettere a disposizione la propria esperienza per formare nuovi professionisti e coinvolgere il pubblico è una priorità per gli artisti della lirica oggi". Nell’occasione che vedrà ospiti anche personalità e professionisti del panorama musicale come Stefano Scardovi, le aziende sostenitrici consegneranno agli studenti più meritevoli borse di studio per continuare il percorso formativo. "Per i giovani cantanti avere la possibilità di salire sul palco è fondamentale - continua Ricciarelli - Bisogna far vivere il canto, indossare i panni del personaggio e comprendere che il melodramma è fatto anche di recitazione. È necessario abituarsi a calcare le scene; capire se, al di là delle capacità, si ha l’indole necessaria per il teatro, e per farlo l’unica via è lavorare. Concetti semplici, eppure se a chi si trova all’inizio della carriera non viene data l’opportunità non c’è modo di andare avanti. Durante la masterclass darò un contributo aiutando i ragazzi a individuare un repertorio adatto per arrivare pronti alle audizioni". Richiesta dai maggiori teatri del mondo, Ricciarelli è nota al grande pubblico per l’internazionale carriera lirica e per gli exploits in canto, regia, direzione artistica, direzione di accademia, musical, tv, cinema e reality show. "Ho la fortuna di essere un’artista eclettica, e col passare degli anni mi sono resa conto di potermi dedicare a molte attività differenti, dalla recitazione al cinema, all’insegnamento, la cosa che amo di più. Insegnare è d’obbligo per ogni artista, per preparare nuovi talenti".

Angela Baldi