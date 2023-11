La mappa dei cantieri sulla E45. Cosa cambia con l’inverno. Piazzola di Pieve: presto stop lavori

di Claudio Roselli

Cantieri principali al lavoro anche da mercoledì prossimo, 15 novembre, quando il piano emergenza scatterà sulla superstrada E45, pertanto il primo consiglio utile per gli automobilisti, al fine anche di evitare decurtazioni di punti sulla patente, è quello di avere sempre le catene al seguito o gli pneumatici invernali fino al 30 aprile. È il coordinamento fra enti a entrare dunque in funzione, ricordando che di circolazione si occuperanno polizia stradale e Anas tramite le Prefetture delle province di riferimento, che attiveranno nel caso la protezione civile. A seconda dell’intensità delle nevicate, i codici adottati saranno di colore verde, oppure giallo o infine rosso. All’uscita sud , quella all’altezza della Senese Aretina alle Forche, avverrà di nuovo il filtraggio dei mezzi pesanti in caso di criticità e questo riguarda ovviamente i veicoli diretti verso Cesena. In più di una circostanza, anche a causa quest’anno dell’alluvione di maggio in Romagna, lo svincolo della città biturgense ha ricoperto questa funzione. In concomitanza con l’avvento dell’inverno, anche il programma dei lavori lungo l’arteria potrebbe subire qualche modifica; o meglio, una sospensione dovuta alla stagione con la ripresa in primavera. Non sarà però così sul viadotto Tevere IV e sull’attiguo ponte del Puleto (quello chiuso ai camion dal gennaio all’ottobre del 2019), trattandosi di cantieri inamovibili; data poi la stretta vicinanza fra i due attraversamenti, si può parlare nei fatti di cantiere unico, che opera oramai da tempo sui quasi 1700 metri di lunghezza del Tevere IV, interessato da interventi di totale rifacimento che ancora andranno avanti. Semmai, qualora la situazione dovesse diventare delicata a causa di un peggioramento atmosferico, il fermo potrebbe istituito in gennaio e in febbraio. Durante l’inverno, poi, anche per una questione di logicità, non verranno effettuati lavori di ripavimentazione, perché normalmente si eseguono nei periodi non freddi. La buona notizia riguarda infine la piazzola di sosta in corrispondenza di Pieve Santo Stefano, franata nel febbraio del 2018: entro la fine dell’anno i lavori saranno conclusi e finalmente, dopo oltre cinque anni, non si viaggerà più in una sola corsia, quella di sorpasso adibita alla marcia normale.