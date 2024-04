La "mamma" di Gruffalò in tour per i bambini

Lui è il mostro più conosciuto dai bambini di tutto il mondo e lei è la scrittrice che lo ha inventato. L’autrice bestseller Julia Donaldson mamma del Gruffalò sarà ad Arezzo per un evento speciale. Per festeggiare i 25 anni del fortunato libro da bambini Donaldson incontrerà i lettori alla Libreria La casa sull’Albero il 18 aprile alle 17.30. Da quando è nato nel 1999 il Gruffalò è diventato una vera celebrità: in 25 anni ha venduto complessivamente più di 28 milioni di copie nel mondo ed è stato tradotto in più di 100 lingue. Adesso in occasione dei primi 25 anni dell’amatissima storia, Julia Donaldson incontrerà eccezionalmente i lettori aretini per una performance seguita da firmacopie alla La casa sull’albero in via San Francesco. L’evento è realizzato in collaborazione con Edizioni E-Einaudi Ragazzi-Emme Edizioni, che quest’anno festeggia 50 anni di attività. La Donaldson grande amante dell’Italia e della Toscana, tanto da parlare anche un po’ di italiano, ne approfitterà per visitare la città. L’autrice ha reso famosa tra i bambini di tutto il mondo la storia del topino allegro e gioioso che un giorno andò a passeggiare nel bosco frondoso. La volpe lo vide: "Che buon bocconcino!" pensò, osservando il bel topolino…". Ma la volpe è il minore dei problemi di questo scaltro topolino. Dovrà infatti affrontare anche una civetta, un serpente e… un Gruffalò! L’evento è gratuito, l’ingresso libero fino a esaurimento posti. Julia Donaldson è una delle più importanti scrittrici inglesi per l’infanzia. Ha ricevuto la nomina di Children’s Laureate dal 2011 al 2013 e l’Ordine dell’Impero Britannico per il suo impegno in letteratura. Vive tra Edimburgo e il West Sussex. Ha iniziato la carriera di autrice componendo canzoni per bambini. Dal 1993 ha scritto decine di opere, tra cui la pluripremiata storia del Gruffalò, tradotta in oltre cento lingue e illustrata da Axel Scheffler, con il quale ha pubblicato molti album illustrati di grande successo, tra cui La strega Rossella, La chiocciolina e la balena, Zog, Bastoncino, Gli Smei e gli Smufi, Quei brutti ceffi, tutti editi in Italia da Emme Edizioni. Il successo dei suoi libri è dovuto anche alle illustrazioni di Axel Scheffler che nato ad Amburgo, dal 1982 vive in Inghilterra dove ha frequentato la Bath Academy of Art. L’originalità dei suoi lavori ha suscitato vasti consensi e i suoi personaggi, da terribili mostri a draghetti pasticcioni, hanno fatto, attraverso libri e riviste, il giro del mondo e hanno conquistato lettori di ogni età.

È lui l’illustratore di numerosi titoli, molti realizzati in collaborazione con l’autrice Julia Donaldson, tra i quali tra gli altri Il Gruffalò appunto, Una casetta troppo stretta, Gruffalò e la sua piccolina, Zog, Superverme, Il gigante più elegante, Dov’è la mia mamma?, La strega Rossella.