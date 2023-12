La Lega appoggia la candidata Laura Paolini di Cantiere Foiano

Primo endorsement pubblico per il neonato movimento civico "Cantiere Foiano", che si propone come alternativa all’attuale amministrazione targata centro sinistra per le prossime elezioni amministrative. È il segretario provinciale della Lega Gianfranco Vecchi a prendere posizione.

"A Foiano della Chiana, la Lega appoggia un progetto che tende a recepire le istanze dei cittadini e a farle proprie, previ incontri e ascolto – recita una nota scritta - il lavoro del gruppo locale sarà supportato dalla segreteria provinciale per arrivare, anche con le altre forze del centro destra, compatti e soprattutto consapevoli del lavoro da fare in futuro, all’appuntamento con il voto delle amministrative 2024". Anche il gruppo Lega Foiano spende parole di apprezzamento per il candidato a sindaco, la professoressa Laura Paolini e annuncia di volersi impegnare con proprie idee per la creazione di un programma condiviso insieme a Cantiere Foiano.