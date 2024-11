La IV edizione del Premio Esculapio nell’ambito del Forum Risk Management

Arezzo, 25 novembre 2024 – Il prossimo 29 novembre alle 17:30, ad Arezzo Fiere e Congressi, nel contesto del Forum Risk Management, si terrà la quarta edizione del Premio Esculapio, riconoscimento che celebra l’eccellenza e l’umanità nel settore sanitario. Esculapio, il Dio della medicina nella mitologia greca, ispira il nome di questo premi, assegnato dalla Giuria a figure di spicco della sanità, tra cui Alessia Scatena, specialista in Diabetologia e leader nel trattamento delle malattie metaboliche; Marco Becattini, direttore del SER.D di Arezzo, noto per il suo lavoro nelle dipendenze; Giorgio Ventoruzzo, chirurgo vascolare esperto in tecniche mini-invasive; Jasmine Abdulcadir, ginecologa impegnata nella cura delle mutilazioni genitali; Carlotta Pianigiani, attiva nella gestione delle emergenze umanitarie per ALIMA in Senegal; Simonetta Gervaso, neuropsichiatra infantile e Cristina Manetti, Capo Gabinetto della Regione Toscana e ideatrice di “Toscana delle donne” nato come un festival ma diventato qualcosa di più, un progetto per le donne, al fianco delle donne, che affronta i temi delle donne: dal lavoro, alla salute, alla parità di genere, alla violenza.

La cerimonia di premiazione si inserisce nell’ambito del più ampio programma del Forum Risk Management, appuntamento annuale che offre uno spazio di riflessione e dialogo sul diritto alla salute e sul ruolo cruciale della gestione del rischio, in un percorso che mira a costruire un sistema sanitario sempre più sicuro e inclusivo.

“Un premio alle eccellenze in ambito medico e più propriamente sanitario, a cui teniamo particolarmente, sia per omaggiare il personale sanitario che sta vivendo un momento difficile, sottoposto a prove dure per gli atti di violenza, inaccettabile e intollerabile, che in alcuni casi viene adoperata nei suoi confronti, ma anche perché, entrando per la prima volta all’interno del Forum Risk, luogo di confronto ad altissimo su temi e progetti per la sanità di domani, consente a questo di aprirsi anche a temi più popolari e morali, come riconoscere il merito ai nostri operatori sanitari”, ha dichiarato il vice sindaco Lucia Tanti.

“Il diritto alla salute è un valore fondamentale che dovrebbe essere garantito a ogni individuo ed è nostro interesse far emergere ed esaltare il lavoro di professionisti che ogni giorno combattono e operano per il raggiungimento di così importanti obiettivi in campo sanitario.

L'inserimento della quarta edizione del Premio Esculapio nell’ambito del Forum Risk Management è non solo coerente, ma anche arricchente. Sottolinea l'importanza di un approccio integrato alla gestione del rischio nel settore sanitario, che tenga conto sia degli aspetti tecnici che di quelli umani.

L'aspetto umano, presente nella definizione del Premio Esculapio, è strettamente legato al concetto di risk management. Grazie alla Fondazione Gutenberg ed al Forum Risk Management in sanità per questa straordinaria opportunità”, ha detto Gabriella Rossi, rappresentante di Tecla Onlus, associazione impegnata in progetti di salute in contesti difficili come Sierra Leone, Tanzania e Madagascar e promotrice dell’iniziativa.

“La sinergia tra il Forum Risk Management in sanità e il Premio Esculapio è il segno che insieme, cittadini, professionisti, associazioni possono operare per migliorare la qualità dei servizi e della città stessa”, ha sottolineato Vasco Giannotti, presidente della Fondazione Gutenberg.

Il Premio Esculapio e il Forum Risk Management rappresentano due momenti distinti, anche se complementari, nell’impegno a garantire i servizi sanitari e sociali per tutti i cittadini. Il Premio Esculapio è il frutto di un’iniziativa congiunta di Tecla Onlus, Comune di Arezzo, Azienda USL Toscana Sud Est, Ordine dei Medici, Ordine degli Infermieri, Fondazione Arezzo Comunità e Fraternità dei Laici.