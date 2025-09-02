La Guardia di Finanza cerca un appartamento ad Arezzo

Arezzo, 2 settembre 2025 – Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Toscana della Guardia di Finanza di Firenze ha avviato un’indagine di mercato per l’individuazione di un’immobile in locazione, per la durata di 6 anni prorogabili, da adibire ad alloggio di servizio.
L’immobile dovrà essere ubicato nel comune di Arezzo, nelle adiacenze della sede del Comando Provinciale, sito in via Garibaldi, n. 247. Tutte le ulteriori informazioni di dettaglio, relative ai requisiti richiesti, nonché alle modalità, ai tempi previsti per la presentazione delle offerte e alla documentazione occorrente, sono consultabili sul sito internet del Corpo al seguente link: https://www.gdf.gov.it/it/stazioni- appaltanti/bandi-di-gara/archivio/anno-2025/re-t-l-a-toscana/agosto/ricerca-immobile-in- locazione
Le offerte e la documentazione dovranno pervenire, all’indirizzo pec [email protected] (Re.T.L.A. Toscana della Guardia di Finanza), entro le ore 23:59 del 25 settembre 2025.