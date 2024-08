La grande notte dei debuttanti. Colcitrone punta su Marmorini jr. Bruni-Tavanti coppia da battere

È la notte dei giostratori di riserva, con un debutto. Per la prima volta a sfidare il Buratto per i colori di Porta Crucifera sarà Gianmatteo Marmorini, figlio diciottenne dell’ex rettore Giorgio, ora commentatore televisivo. Un traguardo importante per questo giovanissimo cavaliere, che fin da piccolo ha mostrato una grande passione per la Giostra, come del resto tutta la sua famiglia.

"Il nostro progetto era quello di formare giovani giostratori e di farli esordire - dice il capitano rossoverde Alberto Branchi - e con il debutto di Marmorini mettiamo un altro importante tassello. Speriamo che regga l’emozione della piazza. Il lavoro fatto in questi ultimi mesi gli ha fatto meritare questo esordio. E questo non vuol dire che Filippo Vannozzi sia da meno. Era già nei programmi, che se Marmorini era pronto, avrebbero corso una prova generale ciascuno".

Al fianco di Gianmatteo Marmorini che sfiderà il Buratto in sella a Lady, ci sarà l’ormai esperto Niccolò Nassi che si affiderà alla cavalla Romina. Ad aprire la lizza saranno i gialloblù di Porta Santo Spirito. A scendere sulla lizza saranno i fratelli Pineschi: Elia correrà con Salvo e Niccolò con Pine. Toni e Farfalla saranno lasciati a disposizione di Elia Cicerchia che dovrà rinunciare ad Olympia.

Per secondi sulla lizza i rossoverdi di Porta Crucifera appunto con Gianmatteo Marmonini e Niccolò Nassi. Per terzi a sfidare il Buratto saranno i giovani giostratroi di Porta Sant’Andrea: Leonardo Tavanti in sella a Biba e Matteo Bruni con Priscilla, una cavalla con la quale ha raggiunto un ottimo affiatamento, come confermano anche i punteggi messi a segno durante le prove settimaneli.

A chiudere la piazza sarà il quartiere di Porta del Foro, dove il neo allenatore Enrico Vedovini sta facendo un ottimo lavoro anche con i giostratori di riserva. Questa sera i colori giallocremisi saranno affidati a Niccolò Scarpini che con Lola costituisce un binomio ormai esperto e collaudato. Al loro fianco il giovane Matteo Vitellozzi che con il suo nuovo cavallo Lakota ha fatto delle bellissime prove, come del resto tutti i giostratori giallocremisi.

La sfida al Buratto dedicata ai giovanissimi avrà inizio alle ore 21.30 e sarà dedicata alla memoria di Giuseppe Pasquini, anima della Ginnastica Petrarca e degli Sbandieratori.

So.Fa.