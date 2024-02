La grande festa della patrona. Santa Margherita con il vescovo: domani in città migliaia di fedeli

di Laura Lucente

I festeggiamenti per la Santa Patrona sono alle porte. Domani l’appuntamento religioso in onore di Santa Margherita tornerà a portare in città migliaia di fedeli da ogni parte del territorio che faranno visita alla Basilica che si trova nella parte alta della città e che conserva il corpo incorrotto della Santa. Sarà ancora una volta una giornata solenne. Gli appuntamenti delle celebrazioni religiose inizieranno alle 7 con la prima messa e si susseguiranno ogni ora. Alle ore 10 la funzione religiosa sarà presieduta da Livio Crisci, ministro provinciale dei Frati minori di Toscana, alle ore 11 sarà il vescovo della Diocesi di Arezzo, e Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca a officiare il rito, con la partecipazione della corale del santuario. Alle 16 la funzione religiosa sarà presieduta da monsignor Italo Castellani, vescovo emerito di Lucca. L’urna che contiene il corpo della Santa (ancora perfettamente intatto da ben 720 anni) sarà aperta oggi pomeriggio e rimarrà così fino alla seconda domenica dopo la festa in onore della patrona. È posizionata dal ‘600 nell’altare centrale della basilica e il suo corpo è stato da sempre adorato e venerato dai fedeli. Una festa che ha, come sempre, anche il suo risvolto "pagano". A disposizione dei fedeli e soprattutto dei più piccoli, tante bancarelle con leccornie della tradizione, dai brigidini, al croccante, allo zucchero filato oltre ai panini con la porchetta preparati dai porchettai . Per la gestione dell’afflusso di persone e veicoli in direzione del santuario, la Polizia municipale ha emanato un’ordinanza per la viabilità locale.

Nella giornata della festività patronale, l’amministrazione comunale informa che saranno attivi solo i servizi pubblici essenziali. Saranno pertanto chiusi gli sportelli decentrati di Camucia, Terontola e Mercatale oltre all’ufficio anagrafe centrale. Aperto il Museo dell’Accademia Etrusca e della Città , aperto dalle 10 alle 15 l’Infopoint turistico, aperti i servizi organizzati su turni, quali la Casa di riposo e la Polizia municipale, che effettueranno l’orario ordinario. Attivo secondo il consueto orario anche il centro di raccolta dei rifiuti del Biricocco, regolare il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti. Gli uffici demografici assicureranno la reperibilità per i servizi di Stato civile.