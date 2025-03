La Giostra diventa Serena. Donna maestro di campo

Una Giostra ancor più al femminile con addirittura un Maestro di campo donna e con candidata al ruolo Serena Cecconi, imprenditrice, amazzone di lungo corso e per alcuni anni anche aiuto allenatore nel quartiere di Porta del Foro al fianco di Luca Veneri e Manuele Formelli. Il primo a diffondere e approvare la novità è stato proprio Luca Veneri con un messaggio sui social in occasione della festa della donna.

"Oggi 8 marzo - ha postato su Facebook l’ex giostratore - ho appreso con grande gioia che il prossimo maestro di campo potrebbe essere una donna, e soprattutto la mia grandissima amica Serena Cecconi. Fiero di te". Una notizia che ha subito suscitato numerosissimi commenti sui social, molti dei quali positivi, legati anche al fatto che Serena Cecconi è molto conosciuta nell’ambiente equestre e in quello della Giostra.

Serena Cecconi potrebbe essere Maestro di Campo già nelle giostre di quest’anno?

"So per certo - conferma Luca Veneri - che dovrebbe entrare a far parte della squadra del Maestro di Campo. Sicuramente non ricoprirà subito il ruolo e farà la gavetta come hanno fatto tutte le altre persone che sono entrate nel gruppo. Ma a mio avviso questa scelta è un grande passo in avanti per tutta la Giostra. Una bella apertura verso le donne. E penso che per tutto questo i tempi sono ormai maturi".

Che giudizio su Serena Cecconi come futuro Maestro di Campo?

"Un giudizio sicuramente positivo. E’ una mia grande amica e mi fa davvero piacere che abbiano pensato a lei per questo ruolo. Ma indipendentemente da questo, va detto che Serena Cecconi è un’eccellente amazzone, ho condiviso con lei la mia esperienza di allenatore a Porta del Foro circa una decina di anni fa ed anche in quell’occasione ha dato un prezioso contributo. È poi un’imprenditrice, che ogni giorno "battaglia" con tante persone e non avrebbe problemi ad imporsi anche in Piazza Grande. Quest’anno compie cinquant’anni e mi sembra anche questa l’età giusta per intraprendere questa strada".

Se Serena Cecconi diventasse Maestro di Campo sarebbe disposto ad essere al suo fianco come ha fatto con suo fratello Gabriele?

"Assolutamente sì. Se lo vuole sono a sua disposizione".

E presto dovrà essere fatta la nomina per la giostra di giugno e di settembre dei Maestri di Campo e di tutti i collaboratori che li aiutano in Piazza Grande. Negli anni passati c’è stata nel ruolo di Maestro di Campo e di vice l’alternanza tra Carlo Umberto Salvicchi e Gabriele Veneri, che tuttavia dopo gli episodi dello scorso settembre non ha ancora ufficializzato la sua disponibilità o meno a ricoprire il ruolo di Maestro di Campo. E tuttavia, al di là della decisione di Veneri, lo spazio per l’inserimento di una donna e in particolare di Serena Cecconi nella squadra del Maestro di Campo può esserci comunque.