La Galli è irriconoscibile. Pesante sconfitta in Lombardia

costa masnaga

74

galli

56

COSTA MASNAGA: Penze 17 (3/8), Citinotto (1/2), Giovanni C. 5, Gorini 9 (3/7), N’Guessman 15, Giovanni n.e., Olandi 0, Algeri 0, Bonomi 0, Serra 2, Giovanni Battista 15 (2/9), Motta 0. Coach: Luca Andreoli . Dati statistici: falli 19/17, tiri da 2 dal campo (32/50), da tre punti 11/37, liberi 9/11, 23/20, i quarti: 23/20, 22/2, 16/16 e 13/8.

GALLI: Rinaldi n.e., De Giovanni 3 (1/8) Rossini 7(1/1), Lazzaro n.e., Mioni 11, Stroscio6, Conde 6, Cruz 10(1/5) Amatori n.e., Di Fine 2, De Cassan 11 (3/6). Coach. José Ignacio Fernandez Garcia. Dati principali: Dalli 19/19, da 2 dal campo 14/46 , da 3 punti 6/26, liberi 10 /19.

Arbitri: Spossot e Corrias.

COSTA MASNAGA – Seconda brutta sconfitta della Galli, dopo Selargius (71-56). A Costa Masnaga (74-56) è arrivato un altro risultato pesante. La Galli aveva una forte difesa, adesso è scivolata nel vuoto mentale. Una situazione che un po’ preoccupa. Classifica immutata: in testa con 20 punti il trio composta da Costa Masnaga, Empoli e Galli. Questa la situazione quando mancano due turni alle finali della Coppa Italia 2025. Si riprenderà il 4 gennaio col campionato, e la Galli giocherà in casa contro il Cus Cagliari alle ore 15. La cronaca della sfida di Costa Magnaga ha poche note di cronaca, perché la Galli è stata in partita ad inseguire fino al terzo quarto, poi il crollo finale e l’amara sconfitta. La differenza sul parquet l’hanno fatta le varie tiratrici da tre punti e Giovanni Battista, Penze e Gorini. Le lombarde hanno giocato con gran cuore e una voglia matta di vincere. Le nostre Rossini, Conde, Mioni, Cruz e De Cassan bene, ma senza il cuore contro l’ostacolo. A Garcia il rimedio.

Giorgio Grassi