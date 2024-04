La Farmaceutica territoriale cambia sede

Arezzo, 15 aprile 2024 – Il 22 aprile la UOC Farmaceutica Territoriale di Arezzo si trasferirà dalla attuale sede di viale Cittadini 27/33 alla nuova sede di via Curtatone 54.

La Farmaceutica, pertanto, rimarrà chiusa nei giorni di lunedi 22 e martedi 23 aprile, e riaprirà regolarmente al pubblico mercoledi 24 aprile nei nuovi locali di via Curtatone. Nei due giorni di trasloco saranno sospese le seguenti attività : - consegna ricettari medici medicina generale e specialisti - consegna materiale di consumo per pazienti diabetici con microinfusore e/o monitoraggio in continuo della glicemia - consegna pile per apparecchi acustici - autorizzazione e rinnovo fornitura ausili assorbenti (pannoloni e traverse salvaletto) - autorizzazione tessera sanitaria per acquisto alimenti privi di glutine per pazienti celiaci.

Dal 24 aprile queste prestazioni saranno nuovamente disponibili allo sportello di via Curtatone 54, piano terra. Per ausili incontinenza (pannoloni e traverse) è sempre possibile contattare la mail: [email protected] oppure telefonare al numero 331 1387574 Per quanto riguarda il materiale di consumo per pazienti diabetici con microinfusore e/o monitoraggio in continuo della glicemia l’invito è di anticipare il ritiro.

La Farmaceutica Territoriale nei due giorni del 22 e 23 aprile non sarà raggiungibile telefonicamente ma per urgenze si può scrivere alla mail: [email protected]

Resterà, invece, sempre aperto lo sportello di Assistenza integrativa presso il Punto Farmaceutico di Continuità del San Donato, per quanto attiene all'erogazione e autorizzazione di: - presidi per diabetici (sensori e glucometri) - alimenti aproteici per pazienti nefropatici - presidi per pazienti stomizzati - presidi per pazienti con incontinenza (cateteri, sacche) - medicazioni semplici.