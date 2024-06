La domenica dell’Archidado: ecco i balestrieri che si sfidano

La giostra dell’Archidado di Cortona entra nel vivo e sale l’attesa per conoscere il vincitore della contesa verretta d’oro. Nei Quintieri cortonesi c’è grande fermento e a distanza di tre giorni dalla gara trapelano i nomi dei giostratori che scenderanno in piazza per difenderne colori e onore. Squadra che vince non si cambia a Sant’Andrea, detentore della giostra dello scorso anno (sono 13 le verrette d’oro ed è in testa nell’albo d’oro) che tornerà a proporre i cosiddetti "fratelli terribili" Marco e Umberto Ferranti. Al loro fianco in qualità di maestro d’armi ci sarà Vincenzo Attoniti. Il rione bianco giallo di Peccioverardi (con7 successi nel cassetto), è pronto ad una novità. Insieme a Carlo Maria Cavalli, oggi alla sua seconda giostra, schiererà in piazza Signorelli il balestriere Marco Cini, mentre maestro d’armi sarà Massimo Pierini. Il rione di San Marco e Poggio (4 vittorie), rispolvera due vecchie glorie, ovvero Beniamino Maringola e Luca Meattini che saranno supportati dal maestro d’armi Alberto Tattanelli. Il rione rosso blu di Santa Maria (2 verrette) concorrerà con i balestrieri Matteo Pelucchini e Andrea Petrucci mentre il maestro d’armi sarà Luca Podi. Il rione di San Vincenzo (una vittoria) ci proverà invece con i balestrieri Paolo Petrucci e Daniele Faralli con maestro d’armi Franz Pagani.

Il calendario di iniziative legate alla Giostra prosegue anche questa sera. Spazio al folclore e alla bellezza della serata delle bandiere con la partecipazione degli Sbandieratori della Città di Arezzo, Appuntamento, anche in questo caso, ancora in notturna a partire dalle ore 21,15 in piazza Signorelli. Domani sarà tempo di tornare a festeggiare le nozze tra il rampollo cortonese Francesco Casali e la nobildonna senese Antonia Salimbeni. La giostra, infatti, si ispira ai festeggiamenti delle nozze tra le due casate avvenute nel 1397. Domenica si disputerà l’attesa giostra, la ventinovesima in ordine di tempo, dopo un’edizione zero fuori dall’albo d’oro. I balestrieri saranno chiamati a colpire un dado di piccole dimensioni ad una distanza di ben 20 metri. Il corteo storico dell’Archidado inizierà a sfilare per le vie del centro storico alle ore 16 con concentramento in piazza della Repubblica e dopo la chiamata del banditore passaggio in piazza Signorelli per la sfida delle balestre. Il tutto inframezzato dall’esibizione degli sbandieratori e dei musici del Gruppo storico.

La.Lu.