"La diva del Bataclan" prova aperta alla Misericordia di Sansepolcro

Un altro appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt: questa sera alle ore 21:00, andrà in scena la prova aperta al pubblico, che si svolge al termine della residenza creativa, di "La diva del Bataclan" - Un musical ispirato alle false vittime degli attentati di Parigi. Scritto e musicato da Fabio Antonelli, il dissacrante e provocatorio spettacolo è ispirato alle storie delle false vittime degli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015. Il lavoro è diretto da Gabriele Paolocà, membro della compagnia VicoQuartoMazzini, che ha firmato la regia di La Ferocia, spettacolo vincitore del Premio Ubu 2024; in scena Claudia Marsicano, Premio Ubu come miglior attrice/performer under 35.

"Quello che mi interessa indagare, attraverso lo spettacolo La Diva del Bataclan, è il processo interiore che ha portato questi individui a voler diventare una falsa vittima. Ritengo che, nell’analisi di questo processo, si possano individuare profili emblematici della nostra società, dei riflessi esplosi ed estremizzati di ognuno di noi. La falsa vittima è ciò che noi tutti siamo, soltanto in maniera esagerata, più grande, più intensa e più visibile. Il desiderio di riconoscimento delle proprie fatiche e delle proprie sfortune, e in generale la possibilità di "vittimizzarsi": ecco i valori fondanti del nuovo secolo" dice Gabriele Paolocà.

Le prove aperte sono in programma alle ore 21.00 al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro in via della Misericordia. L’ingresso costa 7 euro, il ridotto 5 (per soci UniCoop Firenze, under 35, Craal Aboca); ingresso gratuito per i partecipanti ai corsi della Scuola Comunale di Teatro di CapoTrave/Kilowatt. I biglietti sono disponibili online su www.webtic.it. Per informazioni: www.kilowattfestival.it o email giulia.randellini@kilowatt festival.it - 366 393 8794.