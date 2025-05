La ditta Carini cerca personale

Nuove opportunità di lavoro nel settore dei serramenti. A offrirle è la Carini di Monte San Savino che ha avviato una fase di ricerca per montatori in esterna di infissi automatici e per tecnici per la costruzione di porte per garage automatici, dando seguito a una fase di incremento dell’organico motivata dalla crescita e dalla diversificazione dei servizi. Questa realtà, fondata nel 1964, è oggi un punto di riferimento in Italia per il settore dei serramenti in virtù di continui investimenti in ricerca e sviluppo per soluzioni capaci di rispondere ai massimi standard di estetica, automazione dei sistemi e protezione degli ambienti, con una particolare attenzione per l’ecosostenibilità.

Tra i punti di forza della Carini rientra la gestione completa dell’intera filiera produttiva a partire dalla progettazione tecnica su misura dei serramenti fino alla produzione, dall’installazione fino all’assistenza continuativa post-vendita. Le posizioni attualmente aperte fanno riferimento a montatori in esterna di infissi automatici e a tecnici per la costruzione di porte per garage automatici che lavorano con macchine a controllo numerico, con possibilità di candidatura per apprendisti da formare o per personale con esperienza nel settore. I candidati devono possedere una buona manualità, attitudine al lavoro in team e, per le figure più tecniche, competenze nell’uso di strumenti digitali, con l’azienda che offre un ambiente di lavoro dinamico, possibilità di crescita professionale, formazione continua e inserimento in una realtà solida e in costante espansione. Le selezioni resteranno aperte fino al completamento delle figure ricercate; per ottenere ulteriori informazioni o per richiedere un colloquio è richiesto l’invio del curriculum vitae a [email protected].