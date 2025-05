La diretta dal teatro Petrarca con SkyTg24

Stamani il dibattito si sposta al Teatro Petrarca di Arezzo per i lavori di Plenaria che saranno trasmessi in diretta anche sul canale 501 di SkyTg24. "Siamo in una provincia ad altissimo tasso di imprese familiari, il più alto che abbiamo visto fino ad adesso nelle nostre ricerche - sottolinea l’ideatrice e organizzatrice dell’evento, Maria Silvia Sacchi (nella foto) - molte di queste imprese sono di prima generazione e spero che il nostro contributo possa essere di aiuto".

Secondo quanto emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Aidaf-Unicredit Bocconi la provincia di Arezzo ha infatti una percentuale di aziende familiari dell’86,8%, contro una media toscana del 70,5% e una italiana del 67,2% per quanto riguarda le imprese con oltre 20 milioni di euro di fatturato.

Oggi i lavori partono alle 9 con "Le parole delle imprese familiari", il pensiero di Guido Corbetta. Ne discutono Magda Bianco, capo dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria Banca d’Italia, con Piergaetano Marchetti, notaio e professore emerito Diritto commerciale Università Bocconi, a cura di Maria Silvia Sacchi, direttrice Family Business Forum.

A seguire "La Borsa come supporto alle famiglie imprenditoriali" con Barbara Lunghi, responsabile dei Primary Markets di Borsa Italiana, e Roberto Lacorte, co-fondatore e amministratore delegato Pharmanutra. Alle 10,12 "Dove crescere con l’export" con Carolina Lonetti, Responsabile Export e Finanza Agevolata Simest a cura di Ettore Tamos, giornalista. Poi India, le opportunità per le imprese italiane.