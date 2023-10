La Cremonese si accende. Cittadella costretta alla resa

La Cremonese muove la classifica di tre punti e risponde alla chiamata di mister Stroppa, che tanto voleva vedere una scossa da parte dei giocatori grigiorossi, espugnando il Pier Cesare Tombolato di Cittadella per 2-1 grazie ad un gol di Ravanelli arrivato a dieci minuti dalla fine, seguito subito dal pareggio di Vita, e al primo stagionale di Vazquez, decisivo da subentrato a 2’ dalla fine. La sensazione per tre quarti della gara sembrava propendere per un finale già visto: grande potenziale in attacco per la Cremonese ma caratterizzato da interpreti - Coda, Okereke, Zanimacchia su tutti – che danno l’impressione di avere bisogno di un numero maggiore di ore di pratica per spiccare definitivamente il volo. Tutto cambia però proprio con l’ingresso del Mudo. Stroppa la vince con i cambi: cross perfetto di Quagliata e testa del numero 20 che insacca per il vantaggio.

Mariachiara Rossi