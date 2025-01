"La corsa rosa una vetrina per la vallata"

Dopo l’ufficialità del passaggio del prossimo Giro d’Italia nei comuni della Valdichiana arriva la viva soddisfazione degli amministratori delle due città interessate. Si tratta di Cortona e Foiano della Chiana. Nei loro Comuni, infatti, transiterà la nona tappa della 108ª edizione che da Gubbio arriverà a Siena. L’appuntamento è fissato per domenica18 maggio.

"È una bellissima notizia che ci riempie d’orgoglio - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - ringraziamo gli organizzatori per aver scelto il nostro territorio. Insieme a tutti gli enti locali coinvolti, siamo a disposizione per collaborare alla riuscita della manifestazione. Sarà un’importante occasione di valorizzazione dello sport e di promozione del nostro territorio, un territorio che, quando si parla di ciclismo non può che non menzionare Ivo Faltoni, l’amico dei grandi come Gino Bartali".

Alle parole di Meoni fanno eco anche quelle dell’assessore allo sport Silvia Spensierati che sostiene: "è una gioia che condividiamo con tutto il movimento ciclistico cortonese da sempre radicato nel territorio e fucina di giovani, siamo certi che insieme a tutte le realtà di settore riusciremo a celebrare degnamente questo passaggio".

L’ultimo passaggio da Cortona del Giro d’Italia risale al 2012 e avvenne in una direttrice diversa, quella Camucia-Terontola-Puntabella. Resta negli annali la conclusione di tappa del 1982 con arrivo in centro storico. La tappa di maggio invece, lasciata l’Umbria passerà da Mercatale, poi via in direzione La Dogana, e da qui verso Camucia. Il gruppo a questo punto si dirigerà verso Farneta per poi passare da Foiano e lasciare l’Aretino per Siena.

Altrettanto entusiasta il primo cittadino di Foiano della Chiana Jacopo Franci. "Si tratta di un evento straordinario che si aggiunge al passaggio della 1000 Miglia previsto per il 19 giugno. Questi appuntamenti rappresentano una vetrina internazionale per Foiano della Chiana e testimoniano la crescente attrattività del nostro territorio. Il valore di queste manifestazioni va ben oltre l’aspetto sportivo. Il Giro d’Italia, con il suo fascino e la sua storia, non è solo una celebrazione dello sport, ma anche un’opportunità per promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico della nostra zona. Foiano si sta consolidando come una delle mete più vivaci e dinamiche della Toscana. Siamo orgogliosi di essere parte di eventi di tale portata e pronti ad accogliere con entusiasmo atleti, appassionati e visitatori, offrendo loro un’esperienza indimenticabile e il meglio della nostra ospitalità".

Il Comune di Foiano per altro annuncia che arricchirà il programma di eventi del 2025 con una "notte dello sport" che si svolgerà nel mese di giugno.

Laura Lucente