La Conserveria in festa. Soffia su venti candeline

Ieri bambini in età scolare, oggi adulti in grado di lavorare in un laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli locali a km zero. Il successo si misura positivamente proprio sull’esperienza dei suoi protagonisti. Un progetto che sta per compiere un compleanno importante: il 15 aprile prossimo l’associazione Ragazzi Speciali di Castiglion Fiorentino festeggia vent’anni dalla fondazione e in parallelo dieci anni dalla realizzazione del laboratorio di trasformazione La Conservaria. "Un percorso che ha visto una crescita esponenziale nelle competenze dei nostri ragazzi", conferma con soddisfazione la presidente Sara Rapini. La Conserveria è stato un vero e proprio laboratorio di inclusione sociale per i ragazzi e per le loro famiglie che hanno dato l’anima per far funzionare questo progetto innovativo che, oltre a realizzare occupazione utile, trasforma i prodotti locali nel pieno rispetto dell’ambiente".

Lo scorso anno, per altro, le competenze dei ragazzi si sono poi ulteriormente affinate permettendo di realizzare un altro importante progetto: "Bistrot la Conserveria". L’esperienza si era aperta a novembre nel centro storico di Arezzo a pochi passi da piazza Grande e fino all’epifania ha allietato i palati di tanti visitatori che hanno scelto di sposare questa iniziativa che ha visto protagonisti proprio i ragazzi speciali dell’associazione che, con entusiasmo e dedizione hanno creato un’esperienza culinaria per celebrare la diversità e promuovere l’inclusione di persone con autismo e disabilità intellettiva. Le porte del Bistrot si sono poi riaperte. "I ragazzi sono diventati parte attiva nel gestire il locale aperto", ricorda Rapini ed è un successo senza precedenti.

Ora ci saranno incontri e festeggiamenti con le Istituzioni le Associazioni di volontariato e tutta la popolazione perché l’associazione Ragazzi speciali ha come aspetto peculiare l’integrazione sociale a 360 gradi". La ricorrenza si aprirà con una mostra fotografica all’auditorium delle Santucce sabato prossimo e durerà fino al 25 aprile. Alle 17:30 l’appuntamento è fissato nella sala consiliare del Comune di Castiglion Fiorentino per celebrare i 20 anni dell’Associazione con le istituzioni, le associazioni e i cittadini. Alle 20:30 è prevista cena al ristorante Il Belvedere a Monte San Savino. I festeggiamenti proseguiranno anche a Maggio. Il 18 maggio ci sarà il raduno delle mitiche 500 in collaborazione con l’associazione "Nguastiti per la 500" con partenza dal laboratorio La Conservaria a Castiglion Fiorentino fino al Bistrot nei pressi di piazza Grande ad Arezzo con un pranzo finale all’ insegna della solidarietà e dell’ amicizia. Seguiranno tante altre iniziative come il "Festival della Normalità" una kermesse di eventi in tutta la provincia. Tra gli obiettivi da raggiungere a breve c’è quella di "mettere le ruote" al progetto con l’allestimento di un food truck per girare in lungo e in largo il territorio e proporre i prodotti realizzati dai ragazzi. "Non abbiamo ancora tutte le risorse ma il sogno è vicino e facciamo appello a tutti coloro che vorranno darci una mano".