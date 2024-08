La città dei cantieri: la mappa. Non c’è pausa per le grandi opere dai giardini Porcinai a via Romana

di Angela Baldi

AREZZO

Estate di cantieri in città perchè d’altronde alcuni Iavori pubblici non vanno in vacanza. Prosegue l’intervento di riqualificazione dei giardini Porcinai con ulteriori integrazioni alla disciplina del traffico nella zona interessata dai lavori. Per tutto il mese di settembre infatti, 24 ore su 24, per consentire l’istallazione delle recinzioni dell’area di cantiere, scattano il divieto di sosta con rimozione in via Spinello nel tratto che va dal cantiere stesso al civico 59. Attenzione sempre qui al restringimento provvisorio della carreggiata in viale Michelangelo, lato giardini, dall’intersezione con piazza della Repubblica al civico 20 con orario continuato e dal civico 20 al civico 28 con orario 8,30 - 17. Sono partiti e proseguiranno fino a metà ottobre i lavori in via Molinara con senso unico alternato dal civico 11/E al civico 89 di via di San Leo dalle 8,30 alle 17 esclusi i festivi. Un cantiere di dimensioni importanti, caratterizzato da lavorazioni progressive. Proseguiranno fino a martedì 10 settembre, in orario 6 - 20, il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta in via Benedetto Croce dalla rotatoria che incrocia via Giambattista Vico/viale Caduti di Cefalonia e Corfù all’intersezione con via Piero Calamandrei, in quest’ultima dall’intersezione con via Benedetto Croce al civico 162 e dall’intersezione con via Arturo Chiari alla rotatoria di Ponte a Chiani. Analoga riduzione subisce la corsia adibita al transito ciclo-pedonale in via Calamandrei e via Benedetto Croce che viene così interdetta alle due ruote e riservata ai soli pedoni. Sono inoltre prorogati a lunedì 30 settembre, per i lavori di adeguamento del sistema fognario, il doppio senso di circolazione con obbligo di svolta a sinistra su via Romana, diventata strada senza uscita.

Sempre in tema di cantieri prosegue la demolizione a Pescaiola nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. Anche nei giorni scorsi operai e mezzi al lavoro per abbattere alcune palazzine e favorire successivamente lo smaltimento dei detriti. E a proposito di detriti prima di Ferragosto la Cadorna ha visto cadere anche le ultime pareti della ex palazzina comando, al cui posto sorgerà il nuovo centro per l’impiago. In questo caso nei prossimi giorni prenderà il via lo sgombero dell’area che vedrà operai e mezzi portare via i detriti per evitare in occasione della riapertura delle scuole disagi a studenti, professori e famiglie che si recano qui quotidianamente.