La Castiglionese torna a casa. Riapre dopo mesi lo stadio Faralli

"Torniamo a casa". Inizia così il post con il quale la Castiglionese, sui propri canali social, ha ufficializzato la fine dei lavori allo stadio Faralli. Mezzi e uomini si erano messi al lavoro lo scorso ottobre dopo il derby contro il Foiano. Da allora le partite casalinghe si sono svolte tra l’impianto sportivo dell’Olmoponte, alle porte di Arezzo, a Cortona e anche a Monterchi. Un campionato in viaggio per permettere al Faralli di cambiare volto, di salutare il fondo in erba naturale che richiedeva un impegno sempre più grande per la manutenzione e accogliere il nuovo tappeto in erba ibrida. Un mix tra erba artificiale e quella naturale per quello che adesso è certamente uno degli impianti sportivi all’avanguardia nel panorama della provincia aretina e non solo visto che di recente anche la tribuna ha subito un importante restyling. Un intervento che ha sfiorato i 500mila euro, per la precisione 485mila euro, affidato a Limonta, azienda di riferimento nel settore degli impianti sportivi. I lavori hanno interessato anche la pista che circonda il terreno di gioco, andando quindi a creare una continuità con il rettangolo verde. Un intervento che ha portato, come era nei programmi dell’amministrazione comunale, che ha finanziato il progetto, un duplice beneficio. Il rifacimento del terreno di gioco con un’erba ibrida permetterà infatti di abbattere i costi di gestione e manutenzione, oltre ad avere un campo all’avanguardia, senza contare che in questo modo lo stadio potrà essere utilizzato ogni giorno sia dalle squadre giovanili che dalla prima squadra per le rispettive attività. Ma prima di pensare a come cambierà in futuro il lavoro delle formazioni viola c’è da pensare in primis alla prossima partita, quella che inaugurerà il Faralli. Domenica appuntamento alle 14.30 per la 25esima giornata del campionato di Eccellenza. La Castiglionese di Zacchei per l’occasione ospiterà il Valentino Mazzola. Gli ospiti sono terzi in classifica, a meno due dalla seconda piazza.