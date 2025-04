La Biblioteca di Arezzo ospita il progetto "Seminare parole, (r)accogliere emozioni"

Anche la Biblioteca città di Arezzo è parte del progetto di Cantiere Artaud, ideato da Sara Bonci, dal titolo "Seminare parole, (r)accogliere emozioni", realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del bando "Leggimi 0-6". Il programma prevede letture animate per bambini fino ai 6 anni, spettacoli di teatro di figura e teatro d’ombra, laboratori artistici anche per adulti, incontri per genitori e figure di riferimento, corsi di formazione.

Tantissimi gli appuntamenti che coinvolgono l’istituzione: si parte oggi alle 17 con la lettura animata (2-3 anni) di "It’s ok to cry. Piangere va bene" di Spider, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, alla Sezione ragazzi. Giovedì 17 aprile alle 17, lettura (6 mesi-2anni) di "La coperta di stelle" di Landis Blair, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci. Giovedì 15 maggio alle 17, è in programma la lettura animata (0-24 mesi) di "Vorrei" di Arianna Papini, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, presso la Sezione ragazzi. Martedì 20 maggio alle 17, ci sarà invece la lettura animata (2-3 anni) di "I cinque sensi" di Anne Crausaz, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, alla Sezione ragazzi. E ancora, giovedì 22 maggio alle 17, (per 4-6 anni) "La voce del mare" di Marlies Van der Wel, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci.

Giovedì 5 giugno alle 17, sarà la volta di "Vietato non toccare", laboratorio di realizzazione di libri tattili a cura di Ilaria Gradassi (3-6 anni), presso la Sezione ragazzi. Mercoledì 11 giugno alle 17, lettura animata (2-3 anni) di "L’Artista" di Vere Ed, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, nel chiostro della biblioteca. Il programma prosegue giovedì 12 giugno alle 17 con il laboratorio di creazione di un albo scomposto attraverso il collage a cura di Giulia Landi, nel chiostro.

Venerdì 12 settembre alle 17, "Le sfumature della voce e i colori dell’ascolto. Il potere educativo della lettura ad alta voce", incontro con Annalisa Perino, nella sala conferenze. Venerdì 26 settembre alle 17 "Allenare alla vita. Competenza emotiva e affettiva dell’adulto", incontro con Alberto Pellai, alla sala conferenze. Infine giovedì 2 ottobre alle 17, "I libri per bambini non servono a niente", incontro con Vanessa Niri, presso la sala conferenze. Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] o telefonando a +39 3347879712.