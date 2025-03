La battaglia per la verità di Claudia

Da una parte c’è Claudia che tiene vivo il nome del fratello con un’associazione in suo nome: nel 2020 un glioblastoma se l’è portato via. Marco Calicchia aveva 25 anni, era un giovane carabiniere, aveva deciso di seguire le orme del papà. Dall’altra ci sono le famiglie dei tre vigili del fuoco: anche loro sono morti a causa di quel maledetto tumore raro. Erano colleghi e sono scomparsi nello stesso periodo. Una coincidenza - lo è davvero? - inquietante tant’è che figli e mogli hanno chiesto di indagare. "È una battaglia per la verità". Ci sono due tragedie, sì, ma ci sono anche due battaglie da storie diverse che vanno però nella stessa direzione: verso a verità e la ricerca. E quel che le mette in modo è il ricordo dei loro cari che se ne sono andati troppo presto.