La Asl rassicura i sindaci del Valdarno. “Copertura finanziaria assicurata per i lavori al Pronto Soccorso della Gruccia”

Arezzo, 11 novembre 2023 – Ieri mattina la conferenza zonale dei sindaci del Valdarno ha incontrato Antonella Valeri, direttrice amministrativa dell'azienda Usl Toscana sud est , per parlare dei lavori in corso e degli investimenti previsti al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia . Hanno partecipato, oltre al presidente dell'organismo sovracomunale Valentina Vadi e ai rappresentanti dei singoli comuni, Stefania Magi, direttrice della zona distretto, Patrizia Bobini, direttrice del presidio ospedaliero Santa Maria alla Gruccia e Elena Rebora, direttrice amministrativa della zona distretto. Durante l'incontro l'azienda sanitaria ha rassicurato sulle coperture finanziarie necessarie per completare i tre lotti di intervento previsti per il rifacimento del pronto soccorso e per fornire il reparto di arredi e attrezzature.

Attualmente è in fase di realizzazione il primo lotto per un importo di 940mila euro che sarà completato entro il 2024. Per i lavori del secondo lotto, il cui investimento ammonta a 1milione e 350mila euro, è stata conclusa la fase di progettazione e deve essere fatta la gara. Gli interventi dovranno iniziare il prossimo anno e concludersi entro il 2025. A seguire saranno predisposti i lavori per il terzo lotto. Il costo di attrezzature e arredi, stimato in 560mila euro, risulta coperto dall'azienda. La Conferenza zonale dei sindaci ha espresso quindi soddisfazione per le risposte puntuali che sono arrivate.

“Quello di ieri mattina è stato il secondo incontro con la direzione aziendale della Asl sul presidio sanitario di vallata - ha detto la presidente della conferenza dei sindaci del Valdarno, Valentina Vadi - Dopo l’incontro, avvenuto ad ottobre, con il direttore sanitario nel merito delle carenze di personale, ieri mattina ci siamo confrontati con il direttore amministrativo per approfondire la questione relativa ai lavori al pronto soccorso, cominciati qualche mese fa. La dottoressa Valeri ha garantito la copertura finanziaria per tutti e tre i lotti in cui sarà diviso l’intervento di ampliamento del pronto soccorso della Gruccia, così come ha garantito, numeri alla mano, la copertura finanziaria relativa agli arredi, alle apparecchiature e alle attrezzature di questi nuovi ambienti. Come presidente della conferenza dei sindaci ho espresso il mio apprezzamento e la mia soddisfazione per l’attenzione mostrata nei riguardi del nostro ospedale, e l’intenzione di continuare, personalmente, a monitorare il cronoprogramma dei lavori. Ringrazio la dottoressa Valeri per il confronto proficuo e chiaro che ha avuto con i sindaci".

Vadi ha poi annunciato che nei primi giorni del mese di dicembre è previsto un incontro con il nuovo direttore sanitario della Asl Toscana Sud Est, dottoressa Assunta De Luca, che sarà presente alla conferenza dei sindaci. In quella occasione sarà fatto nuovamente il punto della situazione sul personale dell’ospedale della Gruccia e, in modo particolare, sui concorsi che devono ancora essere banditi.