L’ ex-oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino riprende vita con l’associazione culturale Ezechiele del Mosaico di Andreina

Arezzo, 20 novembre 2023 – L’associazione culturale Ezechiele APS, in coordinamento con la Fraternita dei Laici, riapre le porte dell’ex-oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino, in Via Cavour 188 ad Arezzo.

Dal 1 dicembre, l’ incantevole spazio ospiterà il progetto, “pergentINo - spazio delle arti“, della durata di due anni, che includerà fra le attività: laboratori artistici, musicali ed eventi culturali, fra i quali mostre, presentazione di libri e dibattiti.

Saranno implementate le attività a favore delle persone con disabilità,le scolaresche italiane ed estere, incontri e corsi didattici, sempre con un occhio rivolto alla divulgazione del metodo formativo proprio dell'Associazione, sia sotto il profilo artistico/culturale che sociale, in una molteplicità di diversità che da sempre sono la ricchezza del progetto portato avanti da anni.

Inoltre, lo spazio potrà essere utilizzato da altre associazioni per eventi temporanei. L’ex-oratorio verrà contaminato dall’energia e vivacità delle attività dell’Associazione Culturale Ezechiele APS, che ha anche la gestione del Centro Polivalente per le Arti di Indicatore, nato a sostegno delle attività del Mosaico di Andreina.

Dall’ampliamento dell’offerta di attività del Centro Polivalente degli ultimi anni nasce la necessità di spostare una parte delle attività nello spazio di Via Cavour. I coordinatori delle attività del progetto “pergentINo - spazio delle arti“ saranno l’artista Andreina Carpenito e il Maestro Massimo Nasorri.

I primi eventi in calendario per il 2023 nascono dalla collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour del Comune di Arezzo.